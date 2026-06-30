El dólar volvió a subir y cerró junio con el valor más alto de los últimos 8 meses

Luego de tener un junio frenético, el dólar cerró este martes el mes con una nueva suba luego de permanecer dos días sin movimientos. Se trata del valor más alto de la moneda estadounidense en los últimos ocho meses. Se da en luego de las declaraciones del nuevo vocero sobre el tipo de cambio y el rumbo económico.

En concreto, el dólar cerró hoy a $1450 para la compra y $1500 para la venta. Tuvo un incremento este martes de $5 respecto del cierre del día lunes, día en el que no tuvo movimientos en el mercado y se mantuvo pausado.

Pero esa pausa se descongeló para el minorista al público en el Banco Nación y tocó los valores más altos del 2026 y también de los últimos ocho meses de la gestión de Javier Milei.

Por su parte, el dólar blue también subió. El paralelo quedó a $1495 para la compra y $1515 para la venta este martes en el cierre del mes de junio.

El Gobierno nacional insistió este martes en que “la economía va bien” y que “lo peor ya pasó”, a la vez que prometió que los avances se profundizarán a partir de la baja de la inflación y de la recuperación del crédito. Estas fueron las principales definiciones en materia económica que dejó el flamante vocero, Adrián Ravier, en su primera conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

A su vez, afirmó que el equipo económico “está blindando a la Argentina” para afrontar un posible escenario de incertidumbre financiera en 2027.

Respecto de la evolución del dólar, Ravier aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo “están blindando a la Argentina” mediante una serie de medidas para “adelantarse a los hechos”. La estrategia pasa por fortalecer la posición del Banco Central para hacer frente a un escenario de incertidumbre como el que se produjo antes de la elección de 2025.

“Caputo y su equipo están blindando a la Argentina adelantándose a estos hechos”, dijo Ravier, y agregó: “Hay un riesgo ‘kuka’ de que un cambio de gobierno implique un cambio de reglas, lo cual pueda derivar en que inversiones hundidas se pierdan”.