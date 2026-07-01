Gendarmería: cuánto gana un gendarme en julio según el puesto que ocupa

Los sueldos de Gendarmería se mantienen sin nuevos aumentos y varían según el puesto que ocupa cada efectivo dentro de la fuerza.

Los sueldos de Gendarmería se mantienen sin nuevos aumentos en julio.

Los integrantes de Gendarmería llegan a julio sin nuevos aumentos en sus haberes. Por eso, los salarios se mantienen con los valores que ya estaban vigentes y que se organizan de acuerdo con la jerarquía de cada efectivo dentro de la fuerza.

La escala salarial de Gendarmería se divide por puestos, desde los rangos más altos hasta los cargos de tropa. Los montos corresponden al haber básico y no incluyen adicionales que pueden modificar el ingreso final, como antigüedad, zona desfavorable, título u otros suplementos específicos.

La escala de Gendarmería cambia según la jerarquía de cada efectivo. Gendarmería Nacional ¿Cuánto gana cada integrante de Gendarmería en julio? Según la escala vigente, los sueldos básicos de Gendarmería en julio quedaron de la siguiente manera: