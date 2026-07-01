Gendarmería: cuánto gana un gendarme en julio según el puesto que ocupa
Los sueldos de Gendarmería se mantienen sin nuevos aumentos y varían según el puesto que ocupa cada efectivo dentro de la fuerza.
Los integrantes de Gendarmería llegan a julio sin nuevos aumentos en sus haberes. Por eso, los salarios se mantienen con los valores que ya estaban vigentes y que se organizan de acuerdo con la jerarquía de cada efectivo dentro de la fuerza.
La escala salarial de Gendarmería se divide por puestos, desde los rangos más altos hasta los cargos de tropa. Los montos corresponden al haber básico y no incluyen adicionales que pueden modificar el ingreso final, como antigüedad, zona desfavorable, título u otros suplementos específicos.
¿Cuánto gana cada integrante de Gendarmería en julio?
Según la escala vigente, los sueldos básicos de Gendarmería en julio quedaron de la siguiente manera:
- Comandante General: $2.635.216,04
- Comandante Mayor: $2.398.955,30
- Comandante Principal: $2.153.607,43
- Comandante: $1.771.955,27
- Segundo Comandante: $1.452.422,35
- Primer Alférez: $1.226.738,49
- Alférez: $1.089.756,36
- Subalférez: $990.687,61
- Suboficial Mayor: $1.533.000,48
- Suboficial Principal: $1.387.330,82
- Sargento Ayudante: $1.261.209,85
- Sargento Primero: $1.146.554,38
- Sargento: $1.042.322,17
- Cabo Primero: $947.565,63
- Cabo: $861.423,24
- Gendarme: $783.112,06
- Gendarme II: $711.920,04
Estos valores muestran las diferencias que existen dentro de Gendarmería según el rango. Además, cada efectivo puede percibir otros conceptos que elevan el salario final, aunque esos adicionales dependen de la situación particular, la tarea asignada y el lugar donde presta servicio.