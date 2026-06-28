Fuerzas Armadas: cuánto aumentarán los sueldos desde julio por el nuevo plus

Las Fuerzas Armadas tendrán desde julio un nuevo aumento salarial para una parte del personal militar. La medida fue oficializada por el Gobierno nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y crea el denominado suplemento por título, un adicional que busca reconocer la formación académica dentro del régimen de haberes.

El beneficio comenzará a regir a partir del 1 de julio y alcanzará al personal militar que acredite títulos vinculados con las tareas que cumple dentro de cada fuerza. No se trata de una suma fija, sino de un porcentaje que se calculará sobre el haber mensual correspondiente al grado de cada efectivo.

Según la normativa, el suplemento será del 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos superiores equivalentes, del 15% para títulos universitarios de grado y del 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados. Por eso, el monto final dependerá tanto del rango como del nivel de formación acreditado.

El nuevo esquema salarial para las Fuerzas Armadas incorpora el suplemento por título como parte del régimen de haberes del personal militar. La medida alcanza al cuadro permanente, siempre que la titulación sea afín a la función desempeñada.

El aumento para las Fuerzas Armadas dependerá del título académico acreditado.

También podrá extenderse a militares retirados y a familiares con derecho a pensión, siempre que el título haya sido obtenido antes del pase a retiro del causante. En esos casos, la liquidación dependerá de las condiciones previstas por la norma y de la validación correspondiente por parte de cada fuerza .

El Gobierno argumentó que la medida apunta a incentivar la formación y retener personal calificado en áreas estratégicas para la defensa, como ingeniería, informática, ciberseguridad, medicina, logística avanzada y derecho internacional humanitario.

Fuerzas Armadas: cuánto aumenta el sueldo según el título

El aumento no será igual para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. El porcentaje dependerá del título presentado:

Tecnicaturas o títulos superiores equivalentes: 10% del haber mensual del grado.

Títulos universitarios de grado: 15% del haber mensual del grado.

Posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados: 25% del haber mensual del grado.

Como el suplemento se calcula sobre el haber mensual de cada jerarquía, acompañará las futuras actualizaciones salariales. Es decir, si el haber de base sube, también se modificará el monto del adicional.

Cuánto sumaría el aumento para las Fuerzas Armadas

Tomando como referencia la escala salarial vigente informada para mayo, los montos estimados del suplemento quedarían de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $316.123 por tecnicatura, $474.184 por título de grado y $790.307 por posgrado.

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $281.912, $422.868 y $704.780.

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $256.850, $385.274 y $642.124.

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $224.978, $337.466 y $562.444.

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $195.607, $293.411 y $489.018.

Suboficial Mayor: $158.061, $237.092 y $395.152.

Mayor, Capitán de Corbeta: $154.106, $231.159 y $385.265.

Suboficial Principal: $140.125, $210.187 y $350.312.

Capitán, Teniente de Navío: $127.630, $191.445 y $319.076.

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $124.223, $186.334 y $310.557.

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $113.520, $170.279 y $283.799.

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $109.268, $163.902 y $273.169.

Teniente, Teniente de Corbeta: $102.342, $153.512 y $255.854.

Sargento, Cabo Principal: $98.098, $147.146 y $245.244.

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $92.688, $139.032 y $231.720.

Cabo Primero: $88.037, $132.055 y $220.092.

Cabo, Cabo Segundo: $81.483, $122.225 y $203.708.

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $74.220, $111.330 y $185.550.

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $68.684, $103.026 y $171.710.

La implementación comenzará con los haberes de julio y dependerá de la acreditación del título correspondiente. Por ese motivo, el impacto real en el recibo de sueldo puede variar según la situación administrativa de cada integrante de las Fuerzas Armadas.