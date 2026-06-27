Amenaza de bomba en la quinta presidencial de Olivos mientras estaba Milei: fuerte despliegue policial

Un gran operativo policial se desarrolló en la quinta de Olivos ante una amenaza de bomba. Hasta el momento no hubo información oficial sobre lo ocurrido.

Dos amenazas de bomba que incluyeron a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada alteraron la noche de este sábado y obligaron a desplegar un importante operativo de las fuerzas de seguridad tanto en la Quinta Presidencial como en Balcarce 50. El presidente Javier Milei se encontraba en esos momentos dentro de la Quinta Presidencial, luego de haber mantenido una larga reunión con el renunciado jefe de gabinete Manuel Adorni.

Aunque hasta el momento no trascendió información oficial, la presencia de carros de bomberos, patrulleros, efectivos policiales y canes especializados llamó la atención de quienes circulaban por la zona.

Según pudo observarse en el lugar, el procedimiento implicó desarrollar los procedimientos que habitualmente se llevan adelante ante una amenaza de bomba. Los efectivos realizaron inspecciones en distintos sectores de la residencia presidencial, mientras los móviles de emergencia permanecieron apostados en los accesos a la quinta.