Frío extremo y lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en el AMBA y qué provincias están bajo alerta
El SMN anticipó lluvias para el AMBA y alertas por frío extremo en cuatro provincias, con temperaturas bajas durante la semana.
El frío continuará marcando el pulso del tiempo en buena parte del país, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada inestable, con lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde, según el pronóstico informado por el Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo con el organismo, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, por lo que el cierre de la semana estará atravesado por condiciones variables. La temperatura se moverá entre una mínima de 8 grados y una máxima de 13.
Hacia la noche, el tiempo tenderá a mejorar: el cielo quedará algo nublado y no se prevén nuevas lluvias para el final del domingo.
Cómo seguirá el tiempo en el AMBA tras la ola polar
El ingreso de aire frío volverá a sentirse con fuerza desde el comienzo de la semana próxima. Para el lunes, el SMN prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y una baja marcada en la temperatura.
La mínima será de 3 grados, mientras que la máxima llegará apenas a 14. Durante el resto de la semana, el panorama se mantendrá estable, sin lluvias relevantes y con temperaturas bajas, que no superarían los 15 grados.
Qué provincias tienen alerta por frío extremo
El SMN informó que este domingo seguirá vigente la alerta por frío extremo en cuatro zonas del país: el norte de Entre Ríos, el centro y parte del norte de San Luis, el noroeste de Córdoba y el sur de San Juan.
Estas áreas enfrentarán temperaturas inusualmente bajas, una situación que puede representar un riesgo para la salud, especialmente en personas expuestas durante períodos prolongados.