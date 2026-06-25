El frío dará una tregua en el AMBA, pero el domingo volverán las lluvias y el viento

El invierno ya comenzó a mostrar su cara más rigurosa y el próximo fin de semana traerá un escenario cambiante en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). Tras varios días marcados por el ingreso de un frío polar, el viernes y el sábado habrá una breve mejora antes de las lluvias y viento previstas para el domingo.

Las condiciones más favorables llegarán durante las primeras dos jornadas del fin de semana. El viernes se espera una rotación del viento hacia el norte, con velocidades moderadas y un leve repunte térmico que permitirá alcanzar máximas, aunque las primeras horas del día seguirán siendo muy frías.

El sábado aparecerá como la jornada más agradable del período. Con cielo parcialmente nublado, vientos suaves y temperaturas que podrían ubicarse alrededor de los 16 o 17 grados, será el momento ideal para actividades al aire libre, paseos y salidas recreativas.

Sin embargo, el alivio tendrá corta duración. Los pronósticos anticipan un cambio de circulación durante el domingo, con vientos rotando del sudeste al sudoeste y un

Las lluvias previstas no serían de gran magnitud, aunque podrían registrarse durante buena parte de la mañana y las primeras horas de la tarde, alterando los planes de quienes tengan actividades programadas al aire libre.

El inicio de la próxima semana tampoco traerá demasiado alivio. Los modelos meteorológicos anticipan una nueva irrupción de aire polar sobre el centro del país, con mañanas muy frías, posibles heladas y máximas que volverán a ubicarse por debajo de los valores habituales para esta época del año.

De esta manera, el invierno continuará haciéndose sentir en la región y obligará a aprovechar la breve ventana de buen tiempo prevista para viernes y sábado antes del regreso del frío intenso y las condiciones inestables.