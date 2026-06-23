Está llegando el pico del frío... ¡y se espera más frío la próxima semana!

El invierno comenzó con condiciones meteorológicas extremas y las temperaturas más bajas todavía están por llegar. El miércoles 24 de junio se perfila como la jornada más fría de la semana, con heladas generalizadas que afectarán a gran parte del centro y norte de la Argentina.

Heladas y probabilidad de nevadas Además del intenso frío, los pronósticos indican la posibilidad de nevadas en distintos sectores del oeste del país. Los fenómenos podrían alcanzar zonas cercanas a la ciudad de Mendoza, así como sectores serranos de Córdoba y San Luis. También existe una probabilidad menor de nevadas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Las bajas temperaturas estarán acompañadas por condiciones de estabilidad atmosférica en gran parte del territorio, favoreciendo la formación de heladas durante varias jornadas consecutivas. Esta situación podría generar complicaciones para actividades agropecuarias y problemas de circulación en algunas rutas.

Además del intenso frío, los pronósticos indican la posibilidad de nevadas en distintos sectores del oeste del país. Archivo. Tormentas fuertes hacia el fin de semana Hacia el fin de semana se espera una leve recuperación térmica, aunque el alivio será transitorio. El avance de un nuevo frente frío y el desarrollo de un proceso de ciclogénesis en el noreste argentino provocarán lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas potencialmente fuertes.