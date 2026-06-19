Fin de semana frío en Buenos Aires: qué anticipa el SMN para el inicio del invierno

El invierno llega al Área Metropolitana de Buenos Aires con un cambio de escenario bien marcado: las lluvias empiezan a quedar atrás, pero el frío gana protagonismo. Después de una jornada húmeda, gris y con precipitaciones intermitentes, el fin de semana se perfila más estable, aunque con temperaturas bajas desde las primeras horas del día.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el AMBA un sábado y un domingo con ambiente frío, cielo con nubosidad variable y sin un regreso importante de las lluvias. Según el pronóstico, las máximas rondarán los 15°C durante ambas jornadas, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 6°C y 7°C, valores acordes al inicio formal de la estación más fría del año.

El sábado marcará el primer tramo de esta transición. La mejora del tiempo se sentirá luego del paso de las lluvias, aunque no vendrá acompañada por un repunte térmico importante. La mañana será fría, con marcas cercanas a los 6°C, y la tarde apenas permitirá una recuperación moderada, con una máxima estimada en torno a los 14°C. Para quienes tengan actividades al aire libre, el abrigo seguirá siendo necesario durante buena parte del día.

El domingo, fecha que marca el comienzo del invierno, mantendrá la misma línea. El AMBA tendrá otra jornada fría, con mínimas que podrían ubicarse cerca de los 7°C y una máxima nuevamente alrededor de los 15°C. La sensación térmica puede ser más baja durante la mañana y después del atardecer, especialmente en zonas abiertas del conurbano, donde el viento y la menor concentración urbana suelen reforzar el descenso de temperatura.

El cambio de tiempo responde al desplazamiento de la inestabilidad que afectó a la región y al ingreso de aire más frío sobre el centro del país. Durante el jueves, el cielo cubierto y la humedad dominaron el panorama en Buenos Aires, con lluvias que por momentos fueron más intensas. Sin embargo, el avance del sistema dejó paso a condiciones más estables, aunque con una masa de aire más fresca instalada sobre la zona.

Ese escenario explica por qué la mejora no se traducirá en días templados. El sol puede aparecer por momentos, pero el ambiente seguirá condicionado por el aire frío. En la Ciudad de Buenos Aires, el efecto urbano suele moderar las mínimas, pero en sectores del conurbano y en localidades del interior bonaerense el descenso puede sentirse con mayor intensidad. Allí, en áreas menos urbanizadas y más expuestas, no se descartan registros más bajos durante la madrugada.

El inicio del invierno también reordena el mapa meteorológico nacional. Mientras el AMBA se encamina hacia un fin de semana frío pero relativamente estable, el norte argentino continuará bajo la influencia de la humedad y de áreas de tormenta. En provincias del nordeste, las condiciones pueden incluir lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo, por lo que las alertas del SMN seguirán siendo una referencia central para seguir la evolución del tiempo.

Frío, heladas y nieve en otras regiones

Lejos de Buenos Aires, el panorama será más exigente. El avance de aire frío sobre la Patagonia y el centro del país favorecerá el regreso de heladas en sectores del norte patagónico, La Pampa y áreas del sur del Litoral. En zonas cordilleranas, además, se esperan nevadas que pueden complicar la circulación en rutas de montaña y reforzar las condiciones típicas de temporada invernal.

La combinación de viento, baja temperatura y nieve también tendrá impacto en sectores del sur argentino. En la Patagonia, el frío se sentirá con mayor fuerza y algunas zonas pueden registrar condiciones más severas que las previstas para el centro del país. Por eso, quienes viajen durante el fin de semana deberán revisar el estado de rutas, alertas vigentes y recomendaciones oficiales antes de salir.

En el AMBA, la recomendación será más simple: organizar las actividades con ropa de abrigo y no confiarse con las horas de la tarde. Aunque no se espera un fin de semana pasado por agua, las mañanas y noches tendrán características plenamente invernales. El cambio de estación llega con una señal clara: menos lluvia, más frío y temperaturas que empiezan a acomodarse al calendario.