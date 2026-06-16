Parece una postal de Brasil, pero está en Buenos Aires: el puelo colorido junto al Paraná que enamora

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires , San Pedro encontró una nueva forma de aparecer en el mapa de las escapadas bonaerenses. Al paisaje clásico de barrancas, río y quintas frutales, este pueblo sumó un circuito de escaleras intervenidas que transformó simples accesos urbanos en postales llenas de color.

La ciudad, ubicada frente al Paraná, siempre tuvo argumentos para atraer visitantes: costanera, pesca, museos, historia y una gastronomía muy marcada por la tradición mallorquina. Sin embargo, en los últimos años ganó protagonismo por un paseo que muchos viajeros comparan con ciertas escenas de Brasil, especialmente por sus mosaicos, sus tonos intensos y su fuerte presencia visual en redes sociales.

El Circuito de las Escaleras conecta distintos puntos entre la parte alta de la barranca y la zona cercana a la costanera. Lo que antes podía ser apenas un trayecto de paso se convirtió en una experiencia turística: peldaños decorados, murales, corazones, flores, formas geométricas y pequeños detalles que obligan a detenerse, mirar y sacar fotos.

Entre las más conocidas aparecen la Escalera de las Flores, la Escalera de los Colores y la Escalera de los Pescadores . Cada una tiene una identidad propia y dialoga con el entorno. La de las Flores, por ejemplo, está inspirada en especies vinculadas a la historia y al paisaje local, desde manzanillas y rosas hasta plantas típicas del Delta. La intervención no solo embelleció el espacio público, sino que también sumó un atractivo gratuito, al aire libre y fácil de recorrer.

San Pedro no se agota en sus escalinatas. Uno de sus grandes diferenciales está en las barrancas que miran al Paraná, desde donde se pueden observar islas, vegetación ribereña y sectores de agua calma. La costanera invita a caminar sin apuro, tomar mates, pescar o elegir algún camping para pasar el día cerca del río.

El recorrido también puede incluir el casco histórico, el Paseo Público Municipal y museos que ayudan a entender otra parte de la identidad sampedrina. Entre ellos se destacan el Museo Paleontológico, con hallazgos de la zona, y espacios ligados a la memoria local y deportiva. A pocos kilómetros, Vuelta de Obligado suma un capítulo histórico clave por la batalla de 1845, además de naturaleza y vistas abiertas al río.

Sabores locales y pueblos cercanos

La escapada tiene, además, un costado gastronómico muy fuerte. San Pedro es reconocida por la ensaimada, una preparación de origen mallorquín que la ciudad adoptó como emblema propio. Se consigue en panaderías y confiterías, en versiones tradicionales o rellenas, y suele ser una de las compras obligadas antes de volver.

Quienes quieran estirar el paseo pueden sumar localidades cercanas como Santa Lucía o Gobernador Castro, donde aparecen almacenes de campo, paisajes rurales y el ritmo más pausado del interior bonaerense. También hay quintas, viveros y zonas productivas que refuerzan ese perfil de destino simple, cercano y con identidad propia.

Para una salida de fin de semana, San Pedro funciona porque combina varios planes en poco tiempo: caminar por escaleras coloridas, mirar el Paraná desde la barranca, probar sabores locales y volver con una postal distinta de la provincia de Buenos Aires. No hace falta cruzar una frontera para encontrar un rincón vibrante, fotogénico y con aire de vacaciones.