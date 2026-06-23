El frío no afloja en Buenos Aires: qué día se sentirá más el invierno en el AMBA

El invierno entró sin pedir permiso en Buenos Aires y cambió de golpe la rutina del AMBA: abrigos pesados desde temprano, veredas húmedas por la helada y termómetros que apenas logran recuperarse durante la tarde. La semana seguirá marcada por aire frío, viento del sur y una sensación térmica más baja.

Después de varios días con marcas moderadas para la época, el descenso quedó instalado sobre la Ciudad y el conurbano. Hoy se presenta como una jornada fría, con máximas cercanas a los 12 grados, pero la atención está puesta en el miércoles 24 de junio, cuando se espera el tramo más crudo de esta irrupción invernal. La diferencia se notará sobre todo en las primeras horas del día: en la Ciudad las mínimas podrían moverse entre los 3 y los 5 grados, mientras que en zonas más abiertas del conurbano el amanecer puede sentirse todavía más riguroso, con heladas y registros próximos a cero en algunos sectores. No será un frío de paso, sino un pulso sostenido que se hará sentir en la movilidad, las escuelas, las estaciones de tren y las actividades al aire libre.

La mitad de la semana aparece como el punto más exigente para quienes salen temprano, esperan el colectivo o trabajan al aire libre. La máxima rondaría apenas los 11 o 12 grados y, aunque pueda haber algunos momentos de claridad, el sol no alcanzará para quebrar el ambiente frío.

La sensación térmica también jugará su propio partido: con viento del sur y sudoeste, el cuerpo percibe menos temperatura que la que marca el termómetro, especialmente antes de media mañana y después del atardecer. En el AMBA no se prevén precipitaciones importantes para ese tramo, pero sí un cielo variable, momentos de nubosidad y una humedad que puede reforzar la sensación de invierno pleno. Por eso, la jornada más fría no dependerá solo del número mínimo, sino de una combinación de viento, poca recuperación diurna y noches largas.

El cambio de escenario está asociado al ingreso de una masa de aire polar que avanzó sobre el centro del país y desplazó el aire más templado de jornadas anteriores. Ese aire frío se afirma en las capas bajas de la atmósfera, limita la recuperación durante la tarde y favorece noches más largas, más despejadas y con mayor pérdida de calor.

A eso se suma la persistencia de vientos del oeste y sudoeste, que mantienen el flujo frío sobre la región. En paralelo, la formación de un sistema de baja presión sobre el Atlántico, al este de Uruguay, ayuda a sostener esa circulación, aunque sin provocar un impacto directo fuerte sobre la Ciudad y el conurbano. El resultado es una secuencia de mañanas muy frías, tardes con poco margen para el alivio y noches en las que el abrigo vuelve a ser indispensable.

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¿Es una ola de frío o solo una semana muy fría?

Aunque en la calle la diferencia pueda parecer mínima, desde el punto de vista técnico no toda seguidilla de bajas temperaturas se considera ola de frío. Para que eso ocurra en la Ciudad de Buenos Aires deben cumplirse umbrales específicos durante al menos tres días consecutivos, tanto en las mínimas como en las máximas. Por ahora, los pronósticos muestran un episodio intenso, pero no necesariamente suficiente para alcanzar esa categoría. En otras regiones del país, el panorama también exige atención: el Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por fenómenos invernales y condiciones adversas en distintas provincias, con frío extremo, nevadas o vientos fuertes según la zona. En el AMBA, en cambio, el principal impacto estará en las bajas marcas térmicas y las heladas en sectores del conurbano.

Hacia el cierre de la semana, el frío seguirá presente, aunque con una leve recuperación en las máximas. El jueves y el viernes podrían combinar mañanas de un dígito con tardes algo más llevaderas, mientras que el fin de semana mantendría el tono invernal y obligaría a seguir de cerca cada actualización del pronóstico.

Para salir, la recomendación es simple pero clave: vestirse en capas, proteger especialmente a chicos y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura, ventilar ambientes calefaccionados y revisar el estado de estufas y artefactos a gas. En una semana sin grandes lluvias previstas para el inicio, el protagonista será el frío seco, persistente y capaz de ordenar la agenda diaria desde el primer mate de la mañana. También conviene planificar traslados con margen, porque las madrugadas y las primeras horas suelen concentrar la sensación más dura del día.