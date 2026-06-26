Fin de semana frío en Mendoza: cómo estará el tiempo hasta el lunes

El invierno seguirá instalado en Mendoza durante los próximos días, aunque sin grandes cambios en el horizonte. El pronóstico marca jornadas frías al comienzo del día , tardes algo más amables y una buena noticia para quienes tengan planes al aire libre: no aparecen lluvias importantes en el panorama.

La imagen que dejan los próximos días es bastante clara. Habrá que salir abrigado temprano, sobre todo a primera hora, cuando la temperatura todavía se moverá en valores bajos. Después, con el avance de la tarde, el sol ayudará a mejorar un poco el ambiente, aunque sin llegar a registros demasiado altos.

El viernes 26 arrancará con una mínima cercana a los 3 grados, por lo que el abrigo será necesario desde temprano. La máxima rondará los 15 grados y el cielo alternará momentos con nubosidad y algunos claros. No se esperan lluvias, un dato clave para quienes tengan que moverse por la Ciudad, hacer trámites o viajar durante la jornada.

La tarde será el momento más cómodo del día. Sin calor, pero con mejores condiciones que durante la mañana . En este tipo de jornadas mendocinas, la diferencia entre salir a las 8 y hacerlo después del mediodía puede sentirse bastante. Por eso, vestirse por capas sigue siendo la mejor estrategia.

El sábado 27 no traerá demasiadas sorpresas. La mínima subiría hasta los 6 grados y la máxima volvería a ubicarse cerca de los 15. Será una jornada fresca, estable y con baja probabilidad de precipitaciones. Para quienes planeen paseos, compras o reuniones, el tiempo acompañará, aunque el frío seguirá presente.

La mañana será el tramo más incómodo para estar al aire libre. En cambio, hacia la tarde las condiciones mejorarán y permitirán organizar actividades sin demasiadas complicaciones. El viento no aparece como un factor dominante, aunque en invierno cualquier brisa puede hacer que la sensación térmica baje algunos grados.

Domingo con leve mejora y lunes más fresco

El domingo 28 asoma como el día más agradable del período. La mínima estaría cerca de los 4 grados y la máxima podría llegar a los 16. No es una temperatura alta, pero dentro del contexto invernal mendocino representa una pequeña mejora. Si el sol gana espacio, será una buena jornada para salir durante las horas centrales.

El lunes 29 volverá a sentirse algo más fresco, con una máxima cercana a los 14 grados y una mínima alrededor de los 7. Aun así, el dato central seguirá siendo la estabilidad. No hay señales de lluvias y el cielo se mantendría entre despejado y parcialmente nublado.

En resumen, Mendoza tendrá varios días típicos de invierno: secos, fríos al amanecer y más llevaderos después del mediodía. El paraguas puede quedar guardado, pero la campera no. Para salir temprano o volver tarde, el abrigo seguirá siendo imprescindible.