Cómo obtener la credencial azul para trabajar en seguridad privada en Mendoza

La seguridad privada en Mendoza tiene distintas aristas y muchos interesados buscan obtener la credencial azul para trabajar.

Las personas interesadas en desempeñarse en seguridad privada en Mendoza deben cumplir con un requisito indispensable: aprobar el Curso Básico de Capacitación para Vigilador Privado, una formación obligatoria que permite acceder a la denominada "credencial azul", documento habilitante para ejercer legalmente la actividad en la provincia.

La capacitación forma parte de las exigencias establecidas por la nueva Ley Provincial de Seguridad Privada N.º 9.578 y su decreto reglamentario, que buscan profesionalizar el sector y garantizar que quienes desarrollen tareas de vigilancia cuenten con la preparación necesaria para desempeñar sus funciones.

Credencial azul en seguridad privada en Mendoza El curso tiene una duración aproximada de tres meses, con una carga de 170 horas, y aborda contenidos vinculados con legislación, derechos humanos, primeros auxilios, defensa personal, técnicas de intervención, prevención del delito y manejo de sistemas tecnológicos de seguridad.

Una vez aprobada la capacitación, los egresados pueden tramitar la credencial habilitante emitida por la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), conocida popularmente como "credencial azul". Este documento es obligatorio para trabajar en empresas de vigilancia privada habilitadas dentro del territorio mendocino.

Requisitos para acceder Entre las condiciones generales para realizar el curso se encuentran ser mayor de edad, contar con estudios secundarios completos y reunir la documentación personal requerida por la autoridad de aplicación. Además, quienes obtengan la habilitación deberán renovar periódicamente su capacitación mediante cursos de actualización establecidos por la normativa vigente.