"Estuvieron buscando entre los escombros", el papá de Lucas Trejo habló del calvario tras los terremotos en Venezuela

José Luis Trejo, padre del futbolista cordobés Lucas Trejo , lanzó un desesperado pedido de ayuda para poder viajar y acompañar a su hijo, quien desde hace dos días busca sin descanso a su esposa y a sus dos pequeños hijos desaparecidos entre los escombros de un edificio derrumbado por los terremotos en Venezuela .

El defensor central cordobés, actualmente integrante del Club Sport Marítimo de La Guaira, se encontraba concentrado con su plantel en Caracas para disputar la primera fecha de la Copa Venezuela cuando el miércoles dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron gran parte del norte del país.

Mientras el futbolista permanecía en la capital venezolana junto a sus compañeros, su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón y Ainhoa, de cinco y siete años, se encontraban en el departamento familiar ubicado en el complejo residencial Cumanagoto, en La Guaira, una de las zonas más castigadas por la catástrofe.

Al regresar a la ciudad costera, Lucas se encontró con una imagen devastadora: las torres del complejo donde vivía su familia habían quedado reducidas a escombros y el edificio prácticamente había desaparecido tras el derrumbe provocado por los sismos.

Desde ese momento, el futbolista comenzó una búsqueda desesperada junto a familiares, vecinos, compañeros de equipo y voluntarios que participan de las tareas de rescate en el lugar. La falta de maquinaria especializada obligó a muchas personas a retirar restos de mampostería y estructuras caídas de manera manual, utilizando palas, herramientas improvisadas e incluso sus propias manos.

"Estoy ahogado y necesito estar con mi hijo"

Desde Córdoba, José Luis Trejo sigue cada novedad con angustia e impotencia. En diálogo con el noticiero de Canal Doce describió el dolor que atraviesa toda la familia y la necesidad urgente de viajar para acompañar a Lucas en uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Estoy ahogado y me imagino cómo está Lucas allá, sin su esposa e hijitos. Como papá no veo la hora de estar con él, acompañarlo, abrazarlo", expresó visiblemente conmovido.

El hombre explicó que no dispone de los recursos económicos necesarios para afrontar el viaje y que además no posee pasaporte, un trámite que en circunstancias normales demandaría varios días. "Me siento con las manos atadas. Busco que me den una mano para acompañarlo. No tengo los medios ni pasaporte, pero necesito estar allá ahora", manifestó.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron una ola de solidaridad en las redes sociales, donde numerosos usuarios reclamaron la intervención de organismos provinciales y nacionales para facilitarle un pasaporte de urgencia y un lugar en alguno de los vuelos especiales hacia Venezuela.

Un auto en el estacionamiento y ninguna noticia

José Luis contó además que Lucas logró comunicarse con su madre para relatarle la situación que encontró al regresar a La Guaira. "Tuvo que jugar al fútbol en Caracas y cuando volvió estaba el edificio tirado en el piso, estaba derrumbado todo", relató.

Una de las pocas certezas que tiene la familia es que el automóvil utilizado por Yanina permanecía en el estacionamiento del complejo residencial, situación que incrementa la preocupación y la incertidumbre sobre el destino de la mujer y los niños. "La mamá de Yanina me dijo que estuvieron buscando entre los escombros pero todavía no encontraron nada", explicó el padre del futbolista.

Pese al dramático escenario, la familia mantiene la esperanza de que Yanina, Aarón y Ainhoa hayan logrado abandonar el edificio antes del derrumbe o que hayan sido trasladados a algún centro de salud sin que todavía se haya podido establecer comunicación.

"Lucas saca los escombros con las manos"

Ricardo Ardiles, esposo de la hermana de Yanina Maranella y cuñado del futbolista, describió el complejo panorama que atraviesa actualmente La Guaira. "Son muy pocas las noticias que tenemos porque no hay luz ni señal. Es una verdadera zona de catástrofe", afirmó en declaraciones radiales.

La caída de las comunicaciones y de los servicios básicos complicó tanto las tareas de rescate como la identificación y localización de personas desaparecidas. Decenas de familias comenzaron a publicar fotografías y pedidos de ayuda en redes sociales ante la imposibilidad de comunicarse con sus seres queridos.

Ardiles confirmó además que Lucas permaneció durante toda la noche y gran parte del día siguiente colaborando en las tareas de búsqueda junto a compañeros y vecinos. "Lucas y sus compañeros sacan los escombros con las manos", señaló.

El pedido de maquinaria pesada

Frente a la magnitud del derrumbe, los familiares advirtieron que los equipos disponibles resultan insuficientes para remover las grandes estructuras de hormigón que permanecen sobre el edificio colapsado.

Por esa razón, Lucas Trejo utilizó nuevamente sus redes sociales para solicitar con urgencia maquinaria tipo jumbo y pulpo que permita acelerar las tareas de remoción y aumentar las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

"Allá no tienen los medios para hacer la parte pesada con máquinas. Se trabaja prácticamente de manera manual y eso demora muchísimo", explicó José Luis.