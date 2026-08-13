UTA suspendió el paro de colectivos de este viernes y continuarán las negociaciones con el Gobierno

La UTA levantó el paro de 24 horas para este viernes. El Gobierno anunció que seguirán las negociaciones para alcanzar el acuerdo salarial.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro nacional de colectivos por 24 horas desde las 0 de este viernes 14 de agosto. La medida alcanzaba principalmente a los servicios de corta y media distancia del interior del país, mientras que el AMBA quedará fuera de la protesta.

Mientras la CGT debate si llama al paro general, los colectiveros de UTA anticiparon su adhesión a la medida. El conflicto lleva más de 90 días y tiene como eje la diferencia salarial entre los choferes del interior y los del AMBA. La UTA reclama que los acuerdos alcanzados para los trabajadores metropolitanos, que fijaron un salario mínimo superior a $1,6 millones en julio y aumentos para agosto y septiembre, se extiendan a todo el país.

La decisión que frenó el paro Ahora todas las miradas están puestas en el Gobierno nacional. Las cámaras empresarias solicitaron el dictado de la conciliación obligatoria, una herramienta que obligaría a las partes a retomar el diálogo y suspender la medida de fuerza.