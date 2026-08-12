Las universidades se paralizan por 24 horas en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento

Docentes y no docentes reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario e insisten con la recomposición salarial.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lleva a cabo este miércoles un paro nacional de 24 horas en las casas de altos estudios públicas de todo el país. La medida de fuerza afecta la actividad en la mayoría de las facultades, las cuales no dictarán clases presenciales ni virtuales en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición de los salarios.

Desde el sector gremial denuncian un "sostenido ahogo presupuestario" y señalan una brecha salarial que estiman superior al 28%, sumada a la falta de actualización en las partidas asignadas a becas y al sostenimiento de los hospitales universitarios.

El alcance de la protesta y la respuesta de Capital Humano La jornada de protesta cuenta con el respaldo y la adhesión masiva de los gremios nucleados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

ALF PONCE MERCADO / MDZ Rechazo a la propuesta salarial: Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), remarcó que la deuda salarial se mantiene en el inicio del segundo cuatrimestre. "El incremento del 21,3% firmado no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso ratificamos la necesidad de un plan de lucha a fondo", sostuvo.

La postura del Gobierno: Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, calificaron el paro de "político e ilegítimo". La cartera afirmó que "las transferencias están al día" en función de los acuerdos celebrados y confirmó que la próxima reunión paritaria fue convocada para el 1° de septiembre. Acciones en el interior: En provincias como Chaco, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE) convocó a jornadas de visibilización y un bocinazo al mediodía junto a trabajadores del CONICET, INTA e INTI. Se ratificó un nuevo paro de una semana en la UBA En paralelo al cese de actividades de esta jornada, se confirmó que la Universidad de Buenos Aires (UBA) profundizará las medidas de fuerza la próxima semana. El gremio docente ratificó una huelga nacional que se extenderá desde el lunes 18 hasta el sábado 22.