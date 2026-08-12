El frío sigue firme en Mendoza este miércoles: así estará el tiempo
La jornada seguirá fría en Mendoza, con heladas parciales, nubosidad variable y nevadas débiles en la cordillera.
El frío seguirá siendo protagonista este miércoles en Mendoza. Aunque la temperatura subirá apenas unos grados respecto de las últimas jornadas, el ambiente se mantendrá invernal durante gran parte del día, con nubosidad variable y heladas parciales en las primeras horas. Mendoza se prepara para mantener estas condiciones.
La mínima será de 2°, mientras que la máxima llegará a 14° durante la tarde. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones importantes y el panorama se mantendrá relativamente estable.
Nevadas débiles en la cordillera
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en la cordillera continuarán las nevadas débiles, aunque sin fenómenos intensos previstos. Las bajas temperaturas seguirán acompañando a las zonas de montaña durante buena parte de la jornada.
El jueves seguirá el frío en Mendoza, con cielo parcialmente nublado y una máxima de apenas 12°. La mínima volverá a ser de 2° y continuarán las nevadas débiles en la cordillera.
Para el viernes se espera una jornada algo más templada, aunque sin un cambio brusco. La mínima será de 4° y la máxima llegará a 15°, con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sur y nuevas nevadas débiles en alta montaña.