El frío sigue firme en Mendoza este miércoles: así estará el tiempo

La jornada seguirá fría en Mendoza, con heladas parciales, nubosidad variable y nevadas débiles en la cordillera.

El frío continuará este miércoles en Mendoza, con una mínima de 2° y heladas parciales.

El frío seguirá siendo protagonista este miércoles en Mendoza. Aunque la temperatura subirá apenas unos grados respecto de las últimas jornadas, el ambiente se mantendrá invernal durante gran parte del día, con nubosidad variable y heladas parciales en las primeras horas. Mendoza se prepara para mantener estas condiciones.

La mínima será de 2°, mientras que la máxima llegará a 14° durante la tarde. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones importantes y el panorama se mantendrá relativamente estable.

Las nevadas débiles seguirán presentes en la cordillera de Mendoza durante los próximos días. Alf Ponce Mercado / MDZ El jueves seguirá el frío en Mendoza, con cielo parcialmente nublado y una máxima de apenas 12°. La mínima volverá a ser de 2° y continuarán las nevadas débiles en la cordillera.