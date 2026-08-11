En la previa al paro nacional, el Gobierno ratificó los pagos a universidades y hospitales universitarios
La Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguró que el Gobierno cumple con las obligaciones presupuestarias y salariales del sistema universitario nacional. El anuncio se conoció en la víspera del paro de 24 horas convocado por gremios docentes y no docentes para el 12 de agosto.
El Ministerio de Capital Humano ratificó el cumplimiento de los compromisos presupuestarios y salariales con el sistema universitario nacional y confirmó el pago de las transferencias destinadas a hospitales universitarios. También sostuvo que se encuentra vigente el acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes.
La comunicación oficial fue difundida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que señaló que la cartera "continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales".
El pronunciamiento se produjo a menos de un día del paro nacional universitario de 24 horas convocado para el miércoles 12 de agosto por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT), que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
Las organizaciones gremiales reclaman la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, y sostienen que continúan pendientes obligaciones vinculadas con la recomposición salarial, las becas estudiantiles y las partidas destinadas a hospitales universitarios.
En respuesta, el ministerio encabezado por Sandra Pettovello afirmó que la medida de fuerza "constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional".
Transferencias a hospitales universitarios
- Universidad de Buenos Aires (UBA): Resolución 420/26 por $20.000 millones, “devengada y transferida” y Resolución 484/26 por otros $20.000 millones, "ya devengada y en proceso de transferencia".
- Universidad Nacional de Cuyo: Resolución 427/26 por $2.259.960.000, con pagos mensuales de $188.330.000.
- Universidad Nacional de Córdoba: asignación de $2.259.960.000 en trámite administrativo.
- Universidad Nacional de La Rioja: asignación de $380.260.885 en trámite administrativo.
Qué informó el Gobierno sobre salarios universitarios
Según el ministerio, mediante la Resolución 430/26 del 26 de junio se transfirieron $666.823.011.021 para gastos de personal, incrementos salariales de junio y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026. Además, la Resolución 478/26 del 3 de agosto asignó $448.544.808.500 adicionales correspondientes al mes de julio.
La cartera precisó que "los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente".
Qué establece el acuerdo salarial firmado el 10 de junio
El acta fue suscripta con gremios docentes y no docentes y con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El acuerdo contempla una actualización salarial del 21,33% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo de 2026, con vigencia desde el 1° de junio. El incremento total previsto es del 24,33%, dividido en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre. Los gremios sostienen que ese acuerdo no implica el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por su parte, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), no firmante del acta del 10 de junio, afirmó que persiste una diferencia del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial prevista por la norma y reclamó el pago retroactivo desde octubre de 2025.
Cómo se distribuyeron las transferencias de julio a las universidades
Total de $473.091.450.703 transferidos en julio para salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e incrementos salariales. Las principales asignaciones fueron:
- UBA: $18.836.747.590
- Universidad Nacional de Córdoba: $7.202.779.000
- Universidad Nacional de La Plata: $5.543.508.465
- UTN: $1.973.249.762