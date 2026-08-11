En la previa al paro nacional, el Gobierno ratificó los pagos a universidades y hospitales universitarios

La Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguró que el Gobierno cumple con las obligaciones presupuestarias y salariales del sistema universitario nacional. El anuncio se conoció en la víspera del paro de 24 horas convocado por gremios docentes y no docentes para el 12 de agosto.

El Ministerio de Capital Humano ratificó el cumplimiento de los compromisos presupuestarios y salariales con el sistema universitario nacional y confirmó el pago de las transferencias destinadas a hospitales universitarios. También sostuvo que se encuentra vigente el acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes.

La comunicación oficial fue difundida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que señaló que la cartera "continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales".

El pronunciamiento se produjo a menos de un día del paro nacional universitario de 24 horas convocado para el miércoles 12 de agosto por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT), que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

Las organizaciones gremiales reclaman la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, y sostienen que continúan pendientes obligaciones vinculadas con la recomposición salarial, las becas estudiantiles y las partidas destinadas a hospitales universitarios.

En respuesta, el ministerio encabezado por Sandra Pettovello afirmó que la medida de fuerza "constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional".