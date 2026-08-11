La Escuela de Oficios de San Martín ofrece 50 talleres y capacitaciones

Ya están abiertas las inscripciones para cursos del segundo semestre. Asisten 500 alumnos de toda la región.

Abrió la inscripción para cursos del segundo semestre en la Escuela de Oficios de San Martín.

La Escuela Municipal de Oficios Manuel Belgrano, en el departamento de San Martín, amplía su oferta académica y, luego de la firma de nuevos convenios con la DGE, sumó tres carreras anuales a las 46 capacitaciones que ya dicta, a dos años de su apertura. Se trata de Sistemas de Instalación de Energías Limpias Fotovoltaica, Sistemas de Instalación de Energía Limpia para Calefacción Térmica e Higiene y Seguridad en Contextos Mineros. Las inscripciones están abiertas.

Además, se proyecta una cuarta carrera: Tecnicatura Ferroviaria, orientada al tren de cercanía de la zona Este y a los metrotranvías del área metropolitana de Mendoza.

El anuncio se enmarca en el crecimiento sostenido que muestra el establecimiento desde su inauguración, en septiembre de 2024. En menos de un año, la escuela pasó de ser un proyecto a convertirse en la principal herramienta de formación laboral del departamento y la región.

"Los proyectos que encaramos desde el Municipio emana siempre de las necesidades concretas de los vecinos. La posibilidad de capacitarse en oficios con rápida salida laboral era un pedido concreto de la gente y le estamos dando respuesta", señaló el intendente de San Martín, Raúl Rufeil.

Con convenios firmados con la Dirección General de Escuelas y la Universidad Nacional de Cuyo, la escuela ya cuenta con 500 alumnos. El edificio, ubicado en lateral norte de Ruta 7 y Malvinas Argentinas, se amplió por etapas para sumar más aulas, salones de usos múltiples, talleres y laboratorios.