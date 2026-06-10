La UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos: cuándo podría haber una nueva huelga

La negociación salarial entre la UTA y las empresas de transporte volvió a encender las alarmas por un posible paro de colectivos en el AMBA. El gremio reclamó una respuesta urgente del Gobierno de Javier Milei y avisó que podría avanzar con medidas de fuerza si el conflicto no encuentra una solución en los próximos días.

La advertencia fue presentada formalmente ante el Ministerio de Economía mediante una nota dirigida al ministro Luis Caputo. Allí, el sindicato encabezado por Roberto Fernández reclamó una solución urgente para destrabar la discusión paritaria.

Desde el sindicato sostuvieron que las negociaciones salariales se encuentran estancadas y que las empresas no cuentan con recursos suficientes para afrontar los aumentos reclamados por los choferes.

El posible paro de la UTA no tiene fecha. Foto: Noticias Argentinas

El paro de la UTA no se aplica en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy, Chaco, San Juan, Neuquén y Río Negro. Foto: Noticias Argentinas

En el documento enviado al Gobierno, la UTA solicitó que se “trate, evalúe y resuelva” el conflicto y advirtió que “la paz social peligra” si no hay respuestas concretas.

A contramano, las empresas de transporte se escudan con que enfrentan dificultades económicas y remarcan que el esquema actual de subsidios y tarifas no alcanza para cubrir los costos operativos y otorgar mejoras salariales.

Qué puede pasar con los colectivos en el AMBA

Por el momento no existe una fecha confirmada para un eventual paro de colectivos, pero la medida de fuerza permanece latente.

La UTA se declaró en estado de alerta y dejó abierta la posibilidad de avanzar con una huelga si no aparecen definiciones en los próximos días.

Mientras continúan las negociaciones, millones de usuarios del AMBA siguen atentos a la evolución del conflicto por temor a nuevas interrupciones en el servicio.

Qué se sabe hasta ahora sobre el posible paro

Hasta el momento: