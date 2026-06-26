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Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo del fin de semana.

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Edemsa continúa con los trabajos de mantenimiento, incluso el fin de semana.

Edemsa continúa con los trabajos de mantenimiento, incluso el fin de semana.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 27 y domingo 28 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en tres departamentos de la provincia el sábado (Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael); y en dos el domingo (Ciudad y San Rafael).

Cortes de luz programados para este sábado 27/6

Luján

  • En calle Almirante Brown, entre San Martín y Portal de la Cordillera. En calles Los Peralitos, Proyectadas J267, J322 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

San Carlos

  • En calles Quiroga y Constantini, hacia el norte de Costa Canal Uco. En Altos Las Hormigas y Viñas Familia Aristi; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre la Ruta Nacional N°40, entre calles Derinovsky y Estrella; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
  • En el Carril Casas Viejas, entre calles Castro y Escuela Vieja; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Derinovsky, entre Navarro y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • En calle Callao, entre Emilio Mitre y Colombia. De 10.00 a 11.00 h.
  • En calle Las Vírgenes, entre El Salto y Jensen. En loteo Nevado Golf Club; Capitán Montoya. De 15.00 a 16.00 h.

Cortes de luz programados para este domingo 28/6

Ciudad

  • En calle Belgrano, entre Rivadavia y Colón, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Moro y Echevarrieta; Cuadro Benegas. De 15.00 a 16.00 h.

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