Pronosticaron cuándo será el día más frío del año en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este viernes será la jornada más fría de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un marcado descenso de la temperatura que se hará sentir desde las primeras horas del día. El SMN prevé que la temperatura mínima alcance los 2 grados. AMBA

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de apenas 2 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14°C, por lo que el ambiente se mantendrá fresco incluso durante la tarde.

La jornada comenzará con neblinas en distintos sectores del AMBA, lo que podría reducir la visibilidad durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, con el correr del día las condiciones mejorarán, el cielo se irá despejando y volverá a salir el sol, brindando una tarde estable y sin probabilidades de lluvias.

Las buenas noticias llegarán durante el fin de semana, ya que no se esperan lluvias ni tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El sábado presentará una recuperación de las temperaturas, con una máxima que llegará a los 18 grados y un cielo entre parcialmente y algo nublado. Será la jornada más agradable del fin de semana, ideal para realizar actividades al aire libre.

El domingo volverá a descender la temperatura, aunque sin alcanzar valores de frío extremo. Además, el cielo permanecerá mayormente cubierto, por lo que habrá escasa presencia del sol durante gran parte del día, manteniendo un ambiente fresco pero estable.

Se mantiene el tiempo estable

Tras el breve episodio de frío intenso del viernes, el AMBA continuará con condiciones meteorológicas estables, sin precipitaciones previstas y con variaciones normales de temperatura para esta época del año.

El ingreso de aire frío mantendrá las mañanas muy frescas, mientras que las tardes presentarán un leve repunte térmico, especialmente durante el sábado, antes de un nuevo descenso previsto para el domingo.

El panorama, de todos modos, seguirá siendo favorable para quienes tengan planes al aire libre, ya que el tiempo permanecerá seco durante todo el fin de semana.