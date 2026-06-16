El frío no afloja en el AMBA: cómo estará este martes y cuándo vuelve la lluvia
El frío continúa en el AMBA. Cómo estará el tiempo este martes según el SMN y qué día podrían regresar las lluvias a la región esta semana.
Tras un lunes feriado marcado por temperaturas muy bajas en el AMBA, este martes inicia la semana corta con un escenario todavía frío, aunque más estable. Además, esta semana podrían regresar las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Cómo estará el tiempo este martes en el AMBA
Después de un lunes muy frío, con una mínima cercana a los -3 grados y una máxima que alcanzó los 15, el martes se presenta con condiciones más estables.
Según el SMN, se espera una jornada con cielo despejado durante la madrugada y la mañana, y algo nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados, manteniendo el ambiente frío típico de la ola polar.
Qué se espera para el resto de la semana en Buenos Aires
El miércoles continuaría con buen tiempo, aunque con algo más de nubosidad. El SMN anticipa temperaturas entre 5 y 14 grados.
El pronóstico día por día es el siguiente:
- Miércoles: cielo parcialmente nublado, mínima de 5°C y máxima de 14°C.
- Jueves: vuelve la inestabilidad, con lluvias aisladas hacia la tarde y noche (7°C a 13°C).
- Viernes: mejora del tiempo, con cielo variable y temperaturas entre 8°C y 14°C.
- Sábado: mayormente nublado, mínima de 6°C y máxima de 15°C.
- Domingo: condiciones similares, con 8°C a 15°C.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN indica que el cambio más relevante llegará el jueves, cuando aumente la nubosidad y vuelvan las condiciones de inestabilidad. Para esa jornada se esperan lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.
Luego de ese pasaje, el viernes regresarían las condiciones más estables, con mejoras graduales que se mantendrían durante el fin de semana en el AMBA.