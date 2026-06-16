El frío no afloja en el AMBA: cómo estará este martes y cuándo vuelve la lluvia

Tras un lunes feriado marcado por temperaturas muy bajas en el AMBA , este martes inicia la semana corta con un escenario todavía frío , aunque más estable. Además, esta semana podrían regresar las lluvias , según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después de un lunes muy frío, con una mínima cercana a los -3 grados y una máxima que alcanzó los 15, el martes se presenta con condiciones más estables.

Según el SMN, se espera una jornada con cielo despejado durante la madrugada y la mañana, y algo nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados, manteniendo el ambiente frío típico de la ola polar.

El miércoles continuaría con buen tiempo, aunque con algo más de nubosidad. El SMN anticipa temperaturas entre 5 y 14 grados.

Miércoles: cielo parcialmente nublado, mínima de 5°C y máxima de 14°C.

Jueves: vuelve la inestabilidad, con lluvias aisladas hacia la tarde y noche (7°C a 13°C).

Viernes: mejora del tiempo, con cielo variable y temperaturas entre 8°C y 14°C.

Sábado: mayormente nublado, mínima de 6°C y máxima de 15°C.

Domingo: condiciones similares, con 8°C a 15°C.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El SMN indica que el cambio más relevante llegará el jueves, cuando aumente la nubosidad y vuelvan las condiciones de inestabilidad. Para esa jornada se esperan lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Luego de ese pasaje, el viernes regresarían las condiciones más estables, con mejoras graduales que se mantendrían durante el fin de semana en el AMBA.