Las tres plantas que desafían a las heladas y resisten el frío extremo

El invierno exige resistencia en la jardinería, pero ciertas plantas como desafían las heladas con sus flores y follaje.

La llegada del invierno suele encender las alarmas entre los aficionados a la jardinería, ya que la mayoría de las especies entran en reposo o sufren los embates de las heladas. Sin embargo, hay plantas preparadas para resistir las condiciones más extremas.

Las plantas aliadas contra el frío Para que el jardín mantenga su vitalidad con las bajas temperaturas hay opciones que son infalibles y además tienen un alto valor ornamental. Se trata de la lavanda, el pensamiento y el acebo.

lavanda.jpg La lavanda es una de las plantas que tolera bien el frío. Wikipedia La lavanda, si bien se la asocia con el sol del verano, este arbusto rústico destaca por una formidable tolerancia a los climas rigurosos. Sus hojas perennes de tonos grisáceos y su fragancia se mantienen intactas durante todo el año, ofreciendo una estructura verde y un perfume relajante incluso en los días más gélidos.

Por su parte, el pensamiento es la reina de la temporada otoño-invierno. Esta pequeña planta no solo tolera el frío extremo sin inmutarse, sino que florece con generosidad en una gama de colores vibrantes que van desde el amarillo y el naranja hasta el violeta profundo.

Por último, el acebo es un clásico indiscutido de las zonas frías. Su gran atractivo visual radica en el contraste de sus hojas rígidas, brillantes y de bordes espinosos con sus característicos frutos de un rojo intenso. Es un arbusto sumamente resistente que exige cuidados mínimos y que aporta una estética silvestre y elegante a cualquier rincón exterior.