Semana polar en el AMBA: frío intenso, nubes y lluvias aisladas

Una semana muy fría y en gran parte nublada se espera para esta semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Según indicó el SMN , está previsto que se registren algunas lluvias durante la semana, por lo que el frío se hará notar aún más y, si bien con el correr de los días, las marcas térmicas mínimas subirán algunos grados, no llegarán a los dos dígitos, mientras que las máximas, en general, no superarían los 15 grados.

Para este lunes se prevé cielo parcialmente nublado a despejado, vientos del oeste cambiando al noroeste y las marcas térmicas irán de los 3 a los 14 grados, en una situación casi similar a la de la jornada anterior.

El martes se anuncia cielo ligera a parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y los termómetros se ubicarán entre los 7 y los 17 grados.

Por su parte, el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 8 grados y unas máxima de 14.

Ya el jueves se prevé cielo nublado y lluvias aisladas entre la tarde y la noche, con vientos del norte y marcas térmicas que irán de los 9 a los 14 grados.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sur rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 10 y los 15 grados, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

¿Y el fin de semana?

En tanto, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del oeste, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15.

Ya el domingo, se pronostica un cielo mayormente nublado con vientos del este girando al sudeste y marcas térmicas que irán de los 8 a los 15 grados