Pese al corte de la venta de GNC, el Gobierno descarta problemas de gas por el frío y envió un mensaje a las industrias

Fuentes oficiales afirmaron que la interrupción del servicio en las estaciones de servicio "es normal" y que solo se aplicará "en días de bajas temperaturas". Afirman que las industrias trabajan sin inconvenientes, aunque hicieron una aclaración.

En el marco de la interrupción del servicio de GNC en las estaciones de servicio por las bajas temperaturas, el Gobierno descarta que existan problemas en el suministro de gas en los hogares en lo que resta de invierno y estima que tampoco habrá inconvenientes relevantes en la industria.

Esta semana comenzó con un recorte en el abastecimiento de combustible en aquellos expendios de GNC, que aplicaron una restricción para preservar la presión de los gasoductos frente al mayor consumo de los hogares ante el regreso del frío.

El rol de las distribuidoras y la garantía del suministro residencial La medida alcanza al suministro interrumpible en estaciones de servicio e industrias, que quedó suspendido “hasta nuevo aviso”. Fuentes oficiales reportan a MDZ que esta situación "es algo normal y sano para el sistema". Aluden desde la Secretaría de Energía que se da cumplimiento al marco regulatorio del sector y aclararon que esa disposición la adopta la distribuidora de energía. "Son las distribuidoras que dan cumplimiento a sus acuerdos con sus clientes. Tienen que cortar GNC para cuidar la demanda prioritaria, que son los residenciales", subrayaron.

Las complicaciones en esas estaciones de servicio se sostendrá mientras se sostenga el frío que llegó a gran parte del país en los últimos días, estimaron desde el Ejecutivo.

Se produjeron interrupciones en el abastecimiento de GNC en estaciones Milagros Lostes - MDZ La situación en el sector industrial y la planificación ante la demanda A pesar de estas limitaciones, en la Casa Rosada recalcan que "la industria viene trabajando muy bien" ya que un porcentaje importante "se logró abastecer de GNL", aunque hizo aclaración ante algunos sectores que "especularon" para garantizarse el abastecimiento, aún sabiendo que existe la posibilidad de algún inconveniente en este periodo del año.