Ola polar: cuándo se espera que sea el día más frío en Buenos Aires

La ola de frío polar continuará dominando gran parte del país en los próximos días y no hay alivio para quienes esperan un repunte de las temperaturas. De acuerdo con las últimas proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes se perfila como la jornada más fría de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las previsiones oficiales indican que la región metropolitana registrará varias mañanas con temperaturas extremadamente bajas, aunque el momento más riguroso llegará al inicio de la próxima semana, cuando la mínima descenderá hasta los 2 grados y la máxima apenas alcanzará los 12°C.

El viernes marcará el primer pico de aire helado, con registros mínimos de 2 grados y máximas cercanas a los 14°C, aunque en sectores del conurbano bonaerense podrían producirse valores bajo cero y nuevas heladas durante las primeras horas del día.

Tras un leve alivio térmico durante el fin de semana, el aire polar volverá a ganar protagonismo el lunes y el martes, jornadas que también presentarán mínimas de 2°C. Sin embargo, será el lunes el día más adverso desde el punto de vista climático debido a que combinará la temperatura máxima más baja del período con una sensación térmica aún menor por la persistencia del viento.

El sábado aparecerá como el día más agradable de la semana , con una mínima prevista de 6 grados y una máxima de 17°C gracias a una rotación temporaria del viento. El domingo, en tanto, comenzará con 8 grados durante la madrugada y alcanzará los 14°C por la tarde, antes del regreso del aire frío desde el sur.

El fenómeno no afectará únicamente al AMBA. El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para 16 provincias del país, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, además de gran parte de Buenos Aires y la región del Litoral.

Las heladas continuarán siendo una constante en amplios sectores del centro y norte argentino, con registros cercanos o inferiores a los cero grados en zonas rurales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, mientras que en algunos puntos cordilleranos las marcas térmicas se aproximaron a los diez grados bajo cero.

En paralelo, el organismo meteorológico emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de la cordillera de Neuquén, especialmente en las regiones de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan ser superados de manera puntual.