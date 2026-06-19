El aire polar avanza sobre el país y el SMN activa alertas por nieve y fuertes vientos
El SMN anunció frío polar y alertas para Neuquén, Río Negro y Chubut. Se espera acumulación de nieve de hasta 20 cm y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.
Una intensa irrupción de aire polar comenzará a afectar este fin de semana a gran parte del territorio argentino y tendrá su mayor impacto en la Patagonia, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por nevadas persistentes y fuertes vientos para amplias zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut.
De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, el fenómeno comenzará a desarrollarse durante la jornada del sábado y se extenderá durante el domingo, provocando un marcado descenso de las temperaturas y complicaciones en las áreas cordilleranas y de meseta.
La alerta alcanza a diversos sectores cordilleranos de Neuquén y Chubut, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 centímetros, aunque estos valores podrían superarse en algunos sectores. Asimismo, no se descarta que las precipitaciones se presenten de manera mixta, combinando lluvia y nieve.
Ola polar y alertas por vientos
En paralelo, rige una alerta amarilla por fuertes vientos para amplias zonas de las tres provincias patagónicas. En Neuquén, el fenómeno afectará la región cordillerana; en Río Negro, las áreas comprendidas son las mesetas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, además de los departamentos Nueve de Julio, Oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo. En Chubut, la advertencia se extiende sobre Gastre, Paso de Indios y los sectores oeste de Mártires y Telsen, además de las zonas cordilleranas.
El SMN anticipó vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, por lo que recomendó extremar las precauciones, especialmente en rutas y caminos de montaña.
Los especialistas explicaron que este sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico impulsará el ingreso de una masa de aire muy frío que avanzará progresivamente hacia el centro y norte del país durante el Día del Padre.
A partir del domingo, provincias como Mendoza, San Luis y Córdoba podrían experimentar un aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones aisladas. Además, el descenso térmico se intensificará durante la próxima semana, con el regreso de las heladas generalizadas en buena parte del territorio nacional.