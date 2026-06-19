El aire polar avanza sobre el país y el SMN activa alertas por nieve y fuertes vientos

El SMN anunció frío polar y alertas para Neuquén, Río Negro y Chubut. Se espera acumulación de nieve de hasta 20 cm y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una ola polar y emitió alertas por nevadas y fuertes vientos para Neuquén, Río Negro y Chubut.

Una intensa irrupción de aire polar comenzará a afectar este fin de semana a gran parte del territorio argentino y tendrá su mayor impacto en la Patagonia, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por nevadas persistentes y fuertes vientos para amplias zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, el fenómeno comenzará a desarrollarse durante la jornada del sábado y se extenderá durante el domingo, provocando un marcado descenso de las temperaturas y complicaciones en las áreas cordilleranas y de meseta.

La alerta alcanza a diversos sectores cordilleranos de Neuquén y Chubut, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 centímetros, aunque estos valores podrían superarse en algunos sectores. Asimismo, no se descarta que las precipitaciones se presenten de manera mixta, combinando lluvia y nieve.

Ola polar y alertas por vientos En paralelo, rige una alerta amarilla por fuertes vientos para amplias zonas de las tres provincias patagónicas. En Neuquén, el fenómeno afectará la región cordillerana; en Río Negro, las áreas comprendidas son las mesetas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, además de los departamentos Nueve de Julio, Oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo. En Chubut, la advertencia se extiende sobre Gastre, Paso de Indios y los sectores oeste de Mártires y Telsen, además de las zonas cordilleranas.

El SMN anticipó vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, por lo que recomendó extremar las precauciones, especialmente en rutas y caminos de montaña.