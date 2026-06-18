El SMN lanza alertas por tormentas y anticipa un marcado descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó para este fin de semana un contundente ingreso del invierno con alertas amarilla por tormentas y advertencias por lluvias en algunas provincias, anticipando la llegada de una nueva masa de aire polar que provocará un importante descenso de las temperaturas .

Las condiciones meteorológicas más adversas para este viernes se concentrarán en el Litoral y parte del norte argentino, donde rige una alerta amarilla por tormentas. El área bajo alerta comprende sectores de Corrientes, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y zonas del sudeste de Santiago del Estero.

De acuerdo con el SMN, estas regiones serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 40 y 80 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse montos superiores de manera puntual.

Por su parte, el organismo nacional también lanzó una advertencia por lluvias para áreas de la provincia de Chubut. Las zonas alcanzadas son la Meseta de Cushamen, Meseta de Futaleufú, Meseta de Languiñeo y Meseta de Tehuelches, donde se esperan precipitaciones persistentes durante la jornada del viernes.

Para este viernes, se espera además una disminución de la humedad y la llegada de aire más seco, especialmente sobre Buenos Aires, Córdoba y la región central, aunque las temperaturas continuarán por debajo de los valores normales para junio.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires las máximas rondarán apenas los 14 grados, mientras que las mínimas se ubicarán cerca de los 9 y 10 grados.

El cambio más importante llegará entre el sábado y el domingo, cuando una nueva irrupción de aire polar avance desde la Patagonia hacia el centro del país.

Los pronósticos indican que las temperaturas descenderán de manera generalizada y volverán las heladas sobre amplios sectores de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires y parte del Litoral.

El día más frío

Cabe recordar que el domingo 21 de junio, a las 5:24 de la madrugada, se producirá el solsticio de invierno, marcando oficialmente el inicio de la estación más fría del año en el hemisferio sur. La jornada se presentará mayormente nublada y fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 13 grados en gran parte de la región pampeana. El ambiente frío continuará durante los días siguientes.

Las previsiones meteorológicas indican que el aire polar se consolidará durante el inicio de la próxima semana. Entre lunes y martes persistirá la nubosidad variable, el viento del oeste y una sensación térmica aún más baja debido a las ráfagas.

Asimismo, el SMN anticipa que el miércoles podría convertirse en el día más frío de la semana.