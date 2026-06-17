Cuánto consume un calefactor eléctrico y cómo ahorrar energía en invierno

Los calefactores eléctricos son una de las opciones más utilizadas en invierno. Te explicamos cómo calcular el gasto y qué hacer para ahorrar electricidad.

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas recurren al calefactor eléctrico para mantener sus hogares cálidos. Son fáciles de usar, no requieren instalación compleja y permiten calefaccionar ambientes en pocos minutos. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuánto consumen y cómo impactan en la factura de electricidad.

El consumo de un calefactor eléctrico depende principalmente de su potencia, que suele expresarse en watts (W). Los modelos más comunes tienen una potencia de entre 1.000 y 2.000 watts. Esto significa que un equipo de 2.000 W consume 2 kilovatios hora (kWh) por cada hora de funcionamiento continuo.

Por ejemplo, si un calefactor de 2.000 W permanece encendido durante cinco horas al día, consumirá aproximadamente 10 kWh diarios. Si se utiliza todos los días durante un mes, el consumo alcanzará los 300 kWh. El costo final dependerá de la tarifa eléctrica vigente y de la categoría de usuario.

636785660_18557856217023226_5043644912890011987_n Calefactor eléctrico istockphoto Los calefactores eléctricos convierten prácticamente toda la energía que consumen en calor. Por esa razón suelen ser eficientes para calentar espacios pequeños o de uso ocasional. Sin embargo, cuando permanecen encendidos durante muchas horas, pueden convertirse en uno de los electrodomésticos que más energía demandan dentro del hogar.

Calefactor eléctrico: cómo ahorrar energía en invierno Para reducir el consumo, los especialistas recomiendan aprovechar la luz solar durante el día, cerrar puertas y ventanas para evitar pérdidas de calor y mantener una temperatura confortable, sin excederse. También resulta útil utilizar equipos con termostato, ya que regulan automáticamente el funcionamiento cuando alcanzan la temperatura deseada.