El SMN anticipa un fin de semana frío en Mendoza, con Zonda y nevadas en la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por viento Zonda en la precordillera y posibles nevadas en la cordillera para este sábado en Mendoza.

Mendoza se prepara para un fin de semana con bajas temperaturas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada fría en Mendoza para este sábado 20 de junio. Según el organismo, la temperatura máxima llegará a los 16°, mientras que la mínima se ubicará en 3°.

El día arrancará con cielo nublado y temperaturas bajas, mejorando hacia el mediodía con cielo parcialmente nublado. Por la tarde, el sol se impondrá con la jornada más templada, antes de que el cielo vuelva a nublarse por la noche.

Para la zona de la precordillera se espera la presencia de viento Zonda, que podría generar un ascenso de la temperatura en esos sectores. En la cordillera, en tanto, el SMN prevé nevadas.

En todas las franjas horarias, la probabilidad de precipitaciones es del 0%, por lo que no se esperan lluvias en el resto de la provincia.