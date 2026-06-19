Paso a Chile: estado actual y pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile fue habilitado tras permanecer cerrado por intensas nevadas en alta montaña. Cómo estará el tiempo el fin de semana.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación y con portación obligatoria de cadenas.

El cruce internacional reabre tras permanecer cerrado todo el jueves por intensas nevadas. La decisión fue difundida por la Coordinación del Centro de Frontera, luego de evaluar el estado y la transitabilidad de las rutas.

En cuánto al pronóstico, para este viernes se espera una jornada con cielo nublado, sin precipitaciones. A primera hora de la mañana, se registran las siguientes temperaturas:

Uspallata: - 3°

Punta de Vaca: - 9°

Puente del Inca: - 12°

Las Cuevas: - 13° La estabilidad se mantendría durante el día sábado, mientras que para el domingo hay probabilidad de nevadas en alta montaña.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.