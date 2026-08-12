Un argentino que sobrevivió al terremoto en Colombia terminó internado tras ser atacado por miles de abejas

Hugo Kogan fue sorprendido por un enjambre durante el sismo del lunes en la ciudad de Manizales, y su historia es desesperante.

El terremoto que sacudió Colombia el lunes tuvo una consecuencia inesperada para un argentino que se encontraba en la ciudad de Manizales. Hugo Kogan, director teatral marplatense, fue atacado por un enjambre de abejas en pleno temblor y terminó internado por las múltiples picaduras.

Según la información publicada por el portal marplatense 0223, Kogan había llegado a Manizales durante la noche del domingo. Al día siguiente, mientras desayunaba, comenzó a sentir el movimiento provocado por el terremoto.

En medio del sismo, una estructura se derrumbó y dejó expuestas algunas colmenas. Fue entonces cuando las abejas comenzaron a volar sobre las personas que se encontraban en el lugar y las atacaron: "Empezaron a haber miles y miles, y eso llevó a un griterío doble, por un lado el terremoto, y por el otro las abejas", recordó la víctima.

Las duras consecuencias por las picaduras El director teatral sufrió picaduras en todo el cuerpo y debió ser trasladado a un hospital. Minutos después comenzaron los síntomas, entre ellos dolor de cabeza, vómitos, diarrea y sudoración. En el centro de salud recibió medicación y permaneció algunas horas bajo observación.

Hugo Kogan, atacado por miles de abejas "El médico me dijo: ‘Si hubiese sido alérgico a algo, se hubiese muerto en cinco minutos’, porque fue muy grande la cantidad de abejas", relató en charla con Extra FM.