Qué es la subducción de placas que provocó el mayor terremoto en Colombia en la última década (y por qué no está conectado con los de Venezuela)

Aunque en la superficie parezca que las cosas transcurren con normalidad, en las profundidades de la Tierra hay un movimiento constante de las placas tectónicas. Y uno de ellos, conocido como "subducción", fue el que provocó el terremoto de este lunes a las 7:34 am en el occidente de Colombia.

El terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó y a una profundidad de 107 km.

Las autoridades informaron que el sismo causó decenas de víctimas fatales y daños materiales en ciudades como Pereira, Manizales y Cali.

Es el "sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país", dijo Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano.

Según el organismo, la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano y está asociada, entre otros procesos, al movimiento de la llamada placa de Nazca.

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El fenómeno que se conoce como "subducción" es cuando una placa se hunde y se desliza debajo de otra.

Germán Prieto, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país está ubicado en el límite entre varias placas tectónicas, la ya mencionada Nazca, la Suramericana y la del Caribe

El sismo registrado este lunes ocurrió porque la placa de Nazca, ubicada en el Océano Pacífico, se metió por debajo de la placa Suramericana en dirección al este, donde se encuentra Colombia, explica el académico.

El fenómeno de la subducción explica por qué este terremoto no está conectado directamente con los dos que afectaron a Venezuela el 24 de junio pasado.

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Colombia es un país sísmicamente activo por el encuentro de esas placas (que incluye, además la del Caribe). Rígidas y frías, las placas tectónicas son la capa más superficial de la Tierra, mientras que el interior es caliente.

"Se puede pensar en un huevo, con un interior blando y una cáscara dura", le explica Prieto a BBC Mundo.

Esa cáscara rocosa de la Tierra "está partida en pedazos como un rompecabezas y esos pedazos se mueven. El movimiento entre los pedazos es lo que genera los terremotos", apunta el experto.

AFP via Getty Images Escenas de angustia se vivieron en ciudades como Manizales.

La importancia de la profundidad

El terremoto registrado este lunes en Colombia tuvo una gran magnitud, lo que no necesariamente significa que por eso sea el más destructivo.

De hecho, la magnitud de un sismo es solo uno de los factores que influyen en su poder de destrucción.

Otro factor decisivo es la profundidad. "Fue un temblor bastante profundo, lo que hace que las ondas lleguen atenuadas a la superficie", explica Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

AFP via Getty Images Escombros sepultaron viviendas en zonas como Pereira.

"No es un terremoto de contacto entre placas", explica el sismólogo, como los que ocurren en Venezuela, Perú, Ecuador o Chile, que suelen ser más superficiales.

La profundidad es precisamente una de las causas que explica por qué el terremoto de 1999 en la zona del eje cafetero colombiano tuvo un gran poder destructivo, especialmente en la ciudad de Armenia.

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En esa ocasión, el sismo tuvo una magnitud de 6,2, pero -a diferencia del actual- fue mucho más superficial y dejó cerca de 1.200 muertos, según cifras oficiales.

El terremoto del lunes ocurrió cerca de la misma zona, pero una de las ciudades más afectadas fue Pereira, situada a 45 km de Armenia.

La sismicidad en el occidente de Colombia responde a la dinámica natural de subducción de la Placa de Nazca, la cual avanza bajo el continente a una velocidad de 55-60 milímetros por año, acumulando presión y energía que, eventualmente, se libera en forma de terremotos.

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Y el movimiento de subducción se relaciona con los límites de las placas tectónicas, que puede ser divergente, convergente y de transformación, precisa el experto colombiano Germán Prieto.

En el terremoto ocurrido este lunes, el límite entre las placas es convergente, es decir, éstas se mueven en direcciones encontradas y una de ellas, generalmente la oceánica, se desliza por debajo.

Este tipo de fenómeno es común en varias partes del mundo, explica el experto. "El Cinturón de Fuego del Pacifico es una expresión de varios límites convergentes y subduccion, que tienen asociados terremotos y cadenas de volcanes".

Va desde Chile y Perú hasta Colombia, pasando por Centroamérica, después por Canadá, por Alaska, Kamchatka, Japón y las Islas Marianas. Finalmente termina en Nueva Zelanda y Tonga.

"Todas esas regiones tienen volcanes activos y terremotos", apunta.

AFP via Getty Images

¿Está conectado con el terremoto de Venezuela?

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano de Santis, le dice a BBC Mundo que el terremoto en Colombia y el ocurrido recientemente en Venezuela, no están conectados directamente.

"En Venezuela y Colombia compartimos la Placa Suramericana y la Placa del Caribe, pero la conexión entre los sismos es muy indirecta", explica.

"Uno no puede decir que cada vez que tiemble en Venezuela después va a temblar allí", aunque los dos países forman parte de todo un sistema de placas interconectadas. "Es como la cáscara de una mandarina que está rota en varios sitios y todas se interconectan".

En Venezuela, agrega el experto, existe un sistema de fallas diferente. "El sistema de Colombia es más profundo". Y es precisamente esa profundidad la que ayuda a mitigar los daños.

"En Venezuela los sistemas son más superficiales porque nuestras placas se rozan lateralmente y en Colombia tienen un sistema de compresión en que una placa se mete debajo de la otra", explica de Santis.

Es, básicamente, un modelo tectónico diferente.

Colombia, un país sísmico

Getty Images Las personas buscan familiares en las viviendas derrumbadas.

Debido a su ubicación sobre la zona de interacción de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana, Colombia es una de las naciones con mayor actividad sísmica de América Latina y ha sido escenario de terremotos de gran magnitud.

En Colombia se registran, en promedio, cerca de 2.500 sismos al mes (unos 80 al día). La mayoría son de baja magnitud, la población no lo percibe y solo quedan registrados en los reportes técnicos, según explica el Servicio Geológico Colombiano.

También influye que el país está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo.

Entre los mayores está el del 31 de enero de 1906 con una magnitud de 8,8 y epicentro frente a las costas del Pacífico colombiano y ecuatoriano. La fuerza liberada fue tan grande que generó un tsunami que golpeó buena parte del litoral pacífico.

Y el de 1979 de magnitud 8,1 frente a las costas de Nariño.

En la historia reciente del país, algunos sismos han impactado gravemente como el de 2004 cuya magnitud fue de 7,2, o el de La Vega de 2012 con magnitud 7,1.

Pero como la magnitud no necesariamente determina el impacto, otros sismos menos potentes han causado estragos en el país por su cercanía a zonas pobladas o la vulnerabilidad de las construcciones.

Un ejemplo es el mencionado de Armenia en 1999, que dejó 1.185 víctimas fatales o el de Páez en 1994, en el suroccidente colombiano, que también provocó más de 800 muertes.

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FUENTE: BBC