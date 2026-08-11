La Unesco sumó 25 nuevos sitios al Patrimonio Mundial y tres países ingresaron por primera vez

La Unesco incorporó 25 nuevos sitios a la Lista del Patrimonio Mundial durante la última reunión de su Comité del Patrimonio Mundial. La selección reúne lugares culturales, naturales y mixtos de distintos continentes y sumó por primera vez a Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur.

La nueva lista incluye 19 sitios culturales, cinco naturales y uno mixto, con paisajes, monumentos, yacimientos arqueológicos y conjuntos arquitectónicos que fueron reconocidos por su valor universal excepcional.

Entre las incorporaciones aparecen las playas del Día D en Normandía, Francia; el monte Olimpo y sus alrededores, en Grecia; y el pueblo de Sidi Bou Saïd, en Túnez, reconocido por sus características construcciones blancas y azules.

También fueron incluidos lugares menos conocidos a nivel internacional, como los antiguos cementerios Xiongnu de Mongolia, los teatros construidos en la Amazonia brasileña durante el auge del caucho y la zona de producción artesanal de porcelana de Jingdezhen, en China.

Las playas del desembarco de Normandía fueron incorporadas a la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco este año.

Entre los nuevos reconocimientos culturales se encuentran las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara. La incorporación incluye ruinas de palacios, templos budistas, tumbas monumentales y los restos de Fujiwara-kyo, considerada la primera capital japonesa diseñada a gran escala con un trazado en cuadrícula.

Unesco

Finlandia, en tanto, incorporó las Aalto Works, un conjunto de 13 edificios y complejos relacionados con la obra de Alvar Aalto, Aino Marsio-Aalto, Elissa Aalto y sus colaboradores.

La selección incluye el Sanatorio de Paimio, el Ayuntamiento de Säynätsalo, el Finlandia Hall y la Casa Aalto, ubicada en Helsinki.

En China, la Zona de Producción Artesanal de Porcelana de Jingdezhen fue reconocida por una tradición de más de mil años. El sitio reúne hornos, talleres, yacimientos de materias primas, rutas de transporte y los restos del Horno Imperial.

Carretera histórica de Sanlyumiao Unesco

Naturaleza, historia y tres nuevos países

El monte Olimpo recibió una distinción mixta por sus valores naturales y culturales. El sitio se extiende desde la costa del mar Egeo hasta Mytikas, el punto más alto de Grecia, con 2.925 metros, e incluye además el antiguo santuario macedonio de Dion.

Las cercanías del Monte Olimpo Unesco

La Unesco destacó su biodiversidad y características geológicas, pero también su influencia en la mitología, el arte y la literatura.

Entre los sitios naturales se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, en Georgia, Estados Unidos. Con más de 161.800 hectáreas, es uno de los mayores ecosistemas de humedales de aguas negras de América del Norte y alberga numerosas especies de animales y aves.

La edición de 2026 también tuvo como novedad el ingreso de tres países a la Lista del Patrimonio Mundial. Comoras fue incorporado a través de las Medinas de los Sultanatos Históricos de las Comoras, antiguos pueblos comerciales vinculados con las culturas del océano Índico.

Nichos decorados en el Palacio Ujumbe, Mutsamudu, Ndzuwani, en Comoras. Unesco

Santo Tomé y Príncipe ingresó con las Roças de Santo Tomé y Príncipe, antiguas haciendas agrícolas coloniales, mientras que Sudán del Sur lo hizo con el Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo, una extensa zona de sabanas, humedales y llanuras aluviales.

Con estas nuevas incorporaciones, la Lista del Patrimonio Mundial vuelve a ampliar su representación geográfica y reúne sitios considerados de “valor universal excepcional” por su importancia cultural, histórica o natural.