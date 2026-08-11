El insólito operativo para proteger a Donald Trump de una amenaza iraní: abandonó el Air Force One en un camión de catering

El presidente de Estados Unidos fue trasladado en secreto desde el Air Force One hasta un C-32A durante una operación de seguridad en Turquía. Las imágenes del operativo se viralizaron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado en secreto de un avión a otro durante su salida de Turquía ante una amenaza de muerte atribuida a Irán. La operación incluyó un camión de catering para ocultar sus movimientos y ahora las imágenes de aquella maniobra, realizada el mes pasado, se volvieron virales.

El operativo secreto para trasladar a Donald Trump Según informes del Washington Post y el New York Times, Trump había viajado a Ankara para participar de una cumbre de la OTAN y, tras abordar frente a las cámaras un Air Force One más antiguo, abandonó en secreto la aeronave. Su equipo de seguridad lo habría trasladado mediante un camión de catering del aeropuerto hasta un C-32A de la Fuerza Aérea, que se encontraba estacionado cerca. Otras versiones mencionaron un tren de catering como parte del procedimiento.

X/@washingtonpost Las fotografías difundidas recientemente muestran al vehículo utilizado para transportar alimentos y suministros estacionado frente al Air Force One. También aparece el C-32A que, según las publicaciones, habría llevado al mandatario hacia Suffolk, Inglaterra, mientras periodistas y funcionarios permanecían en el otro avión convencidos de que Trump seguía a bordo. El movimiento permitió utilizar al avión presidencial como señuelo durante el traslado.

Los periodistas viajaron en el avión utilizado como señuelo La maniobra ocurrió durante los movimientos del 8 de julio, en medio de crecientes tensiones con Irán. Antes de abandonar Ankara, Trump había anunciado en Truth Social que utilizaría un Air Force One azul claro más antiguo “por nostalgia” para viajar hacia la base de RAF Mildenhall, en Gran Bretaña. El avión renovado y donado por Qatar, utilizado para llegar a la cumbre, haría también una escala en esa base.

Los periodistas que creían acompañar al presidente en el Air Force One recibieron además la indicación de mantener cerradas las persianas de la cabina de prensa durante el vuelo. De acuerdo con el Washington Post, incluso algunos integrantes del personal de la Casa Blanca pensaban que Trump permanecía dentro de la aeronave. Cuando posteriormente los reporteros le preguntaron por esa instrucción, el presidente respondió que era porque “probablemente estaban en un vuelo peligroso”.