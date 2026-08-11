Liberaron a la niñera argentina que estuvo detenida en Estados Unidos por el ICE

Iliana Lick, la niñera argentina que permaneció detenida durante casi un mes en Estados Unidos , fue liberada en las últimas horas luego de que su entorno lograra reunir el dinero necesario para pagar la fianza.

La noticia fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre , a través de la plataforma GoFundMe, donde había iniciado una campaña solidaria para afrontar los gastos derivados de la detención y conseguir la liberación de la joven.

“Una noticia importante sobre Iliana”, comenzó el comunicado publicado por Melchiorre, quien confirmó que la joven quedó en libertad después de permanecer bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) .

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”, expresó.

Según explicó, Lick se encuentra actualmente alojada en un hotel de El Paso, Texas , y tiene previsto viajar hacia Filadelfia .

La campaña para pagar la fianza

La liberación fue posible luego de que la campaña solidaria lanzada por su pareja permitiera recaudar una suma superior a la fianza fijada por la Justicia. El objetivo inicial era reunir 10.000 dólares, correspondientes al monto establecido para que la joven pudiera recuperar su libertad.

La campaña recibió más de 220 donaciones y alcanzó un total de 18.820 dólares, lo que permitió afrontar el pago de la fianza.

“Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar días increíblemente difíciles”, expresó Melchiorre.

Por qué habían detenido a la niñera argentina

El calvario de Lick comenzó el 11 de julio, cuando se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia. La joven tenía previsto viajar a Kansas para asistir al partido de la Selección argentina frente a Suiza por el Mundial 2026.

Sin embargo, antes de abordar el avión fue detenida por las autoridades.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) explicaron que la detención se produjo porque Lick había ingresado legalmente al país el 17 de marzo de 2023, pero su visa se encontraba vencida.

La joven había explicado que estaba atravesando un proceso para regularizar su situación migratoria y que su ingreso a Estados Unidos había sido legal. Sin embargo, las autoridades consideraron que ese trámite no impedía que fuera detenida por su situación migratoria.

Qué pasará ahora con Iliana Lick

Tras recuperar la libertad, Lick deberá continuar con su proceso migratorio en Estados Unidos. Por el momento, se encuentra en un hotel de El Paso y tiene previsto trasladarse nuevamente a Filadelfia.

La liberación representa un giro importante después de casi un mes de detención y de una campaña que movilizó a cientos de personas para conseguir el dinero necesario para pagar la fianza.