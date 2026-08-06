"No se merece esto": las familias que trabajaban con la niñera argentina detenida en Estados Unidos

La niñera argentina fue detenida por ICE cuando viajaba a Kansas City. Su pareja y las familias para las que trabajaba exigen su liberación.

Iliana Noelí Lick fue arrestada por agentes de ICE cuando viajaba desde Filadelfia hacia Kansas City para ver a la Selección argentina. Su pareja y las familias para las que trabajaba reclamaron su liberación y destacaron el vínculo que construyó con la comunidad.

El caso también generó una fuerte reacción entre las personas para las que Iliana trabajaba. Britni Zahodnick compartió fotografías de la argentina junto a sus hijos y recordó el lugar que ocupaba dentro de su hogar.

Iliana Lick, la argentina detenida por el ICE durante el Mundial 2026. Instagram @iliana.lick “Nuestros hijos la adoran”: el respaldo de las familias Relató que había cuidado a su hija cuando ella regresó al trabajo y que también acompañaba a su hijo durante las tardes de los viernes. El niño, que tenía 3 años cuando la conoció, disfrutaba ir con ella a la biblioteca y al parque, e incluso llegó a decirle que era “como una flor”.

Iliana Lick fue detenida en Estados Unidos durante el Mundial 2026. Captura Gofundme Zahodnick describió a Iliana como una persona “dulce y bondadosa” y expresó que sus hijos la extrañan. “Me resulta imposible conciliar quién es ella con lo que está pasando ahora mismo. No se merece esto y lo único que deseamos es que regrese a casa, a Filadelfia”, señaló. Carolyn Bavington, integrante de otra de las familias para las que trabajaba, también contó que atravesaron momentos de tristeza, enojo y miedo, y que desde el arresto buscan distintas maneras de ayudarla.

La llamada que recibió su pareja tras el arresto Steven Melchiorre, pareja de Iliana, contó que la última vez que la vio fue cuando la dejó en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Poco después de despedirse, recibió una llamada inesperada: “Lloraba sin parar. Me dijo: ‘ICE me arrestó. Estoy en el centro de detención de Filadelfia’”. En una entrevista con CBS News, el hombre calificó aquella noticia como “devastadora” y aseguró que ambos convivían desde hacía dos años en la ciudad.