Buscan a un psicólogo argentino en Colombia tras perder contacto luego del terremoto

Familiares y amigos de Gonzalo Galván, radicado en el país cafetero y oriundo de Las Heras, piden colaboración para dar con su paradero tras el sismo de 7,4.

No existen reportes de que Gonzalo esté entre las víctimas, pero no responde las llamadas.

La incertidumbre y la preocupación crecen en la localidad santacruceña de Las Heras por la interrupción de las comunicaciones con Gonzalo Galván, un psicólogo argentino residente en Colombia con quien su círculo cercano perdió todo contacto luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país sudamericano.

Galván se encuentra radicado en Colombia desde hace un tiempo, aunque conserva fuertes lazos con su ciudad natal en Santa Cruz, donde residen familiares y amigos. Según expresaron sus allegados, el último contacto registrado ocurrió el pasado lunes, previo al sismo, y desde entonces no han logrado volver a comunicarse por ninguna vía.

Cadena de búsqueda y llamado a la comunidad Frente al silencio prolongado y las dificultades en las redes de telecomunicaciones en el país cafetero, el entorno del profesional inició una campaña para intentar localizarlo. El pedido de auxilio y difusión se impulsó a través de FM Las Heras 92.1, desde donde solicitaron la colaboración de cualquier persona o viajero que haya tenido contacto reciente con Galván o pueda aportar información sobre su situación actual. No obstante, de acuerdo con lo precisado por la emisora radial, hasta el momento no existen datos oficiales ni reportes de las autoridades que indiquen que el psicólogo se encuentre entre las personas fallecidas o heridas por el terremoto.

EFE Llevan tranquilidad a la familia en Santa Cruz La búsqueda responde de manera preventiva al corte de las comunicaciones en la región afectada por el temblor. "La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación", explicaron sus allegados.