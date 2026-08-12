Eclipse solar total: estas son las 5 fases clave del fenómeno astrológico

Este miércoles 12 de agosto llega el eclipse solar total , un fenómeno astronómico histórico. La Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y cubrirá por completo el disco solar en una franja del hemisferio norte en un proceso de cinco fases . Aunque no se ve desde Argentina, se puede seguir a través de transmisiones en vivo.

El eclipse solar total se genera cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo su luz para la zona de totalidad.

El eclipse solar se puede seguir a través de la transmisión en vivo de la NASA.

En ese momento, el cielo se oscurece y puede observarse la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol. También pueden hacerse visibles algunos planetas y estrellas que normalmente quedan tapados por el brillo del sol.

El eclipse se podrá ver en distintas zonas del hemisferio norte, mientras que en Argentina y el resto de Sudamérica quedan fuera de la trayectoria de la sombra lunar.

Por eso, la alternativa para seguir el fenómeno es seguir las transmisiones en vivo de la NASA y de otras instituciones astronómicas.

Cuáles son las fases del eclipse solar

El fenómeno atraviesa diferentes etapas, desde el momento en que la Luna empieza a cubrir el Sol hasta que vuelve a dejarlo completamente descubierto.

Inicia el eclipse parcial

La primera etapa comienza cuando la Luna empieza a cubrir una parte del disco solar. De manera progresiva, el Sol adquiere forma de media luna y la luz disminuye.

Esta fase puede durar bastante más que la totalidad y será visible desde una zona mucho más amplia del hemisferio norte.

Aparecen el anillo de diamante y las Perlas de Baily

Cuando la Luna está a punto de cubrir completamente al Sol aparecen algunos de los efectos más llamativos del eclipse.

El llamado anillo de diamante se produce cuando queda un último punto de luz solar visible detrás de la Luna. Las Perlas de Baily, en tanto, son pequeños destellos que aparecen entre las irregularidades del borde lunar.

Llega la totalidad

El momento central se produce cuando la Luna tapa por completo al Sol. El cielo se oscurece y la corona solar puede observarse alrededor de la silueta lunar.

Este es el único momento en el que, para quienes están dentro de la franja de totalidad, es posible mirar directamente al Sol sin protección ocular.

Termina la totalidad

La totalidad finaliza cuando vuelve a aparecer el borde del Sol detrás de la Luna.

En ese instante pueden reaparecer el anillo de diamante y las Perlas de Baily. A partir de entonces, vuelve a ser obligatorio utilizar protección adecuada para observar el Sol.

Termina el eclipse parcial

La última etapa llega cuando la Luna abandona por completo el disco solar. Con este cuarto contacto termina oficialmente el eclipse.

Cómo ver un eclipse solar de forma segura

Cuando un eclipse solar es visible desde una determinada ubicación, nunca se debe mirar directamente al Sol durante las fases parciales.

Para observarlo de manera segura se necesitan gafas especiales para eclipses o filtros solares adecuados. Los lentes de sol comunes, radiografías y filtros caseros no ofrecen la protección necesaria.

Solamente durante la totalidad, y para quienes se encuentran dentro de la franja donde la Luna cubre completamente al Sol, es seguro observarlo directamente. Apenas reaparece cualquier parte del disco solar, hay que volver a usar protección ocular.