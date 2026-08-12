Terremoto en Colombia: la cifra de muertos escala a 250 mientras los rescatistas buscan supervivientes

Casi 4.000 personas siguen sin ser localizadas tras el terremoto

La plataforma ciudadana Colombia Te Busca informó que 3.975 personas continúan sin ser localizadas tras el terremoto registrado el lunes, sobre un total de 4.621 búsquedas. Hasta el reporte de las 15, hora local, 644 personas ya habían sido encontradas.

En todos los casos, la plataforma solicita una fotografía de la persona buscada junto con sus datos identificatorios. El sitio, cuyo lema es “Reconectemos a cada familia”, sigue el modelo de una iniciativa utilizada tras los sismos registrados en Venezuela el 24 de junio.

Mientras tanto, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, afirmó que el Gobierno registró al menos 195 personas desaparecidas. Se trata de un conteo diferente al de la plataforma ciudadana, que reúne solicitudes de búsqueda.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. Según el reporte más reciente citado en la información suministrada, el sismo dejó al menos 224 muertos y 668 heridos en Colombia.