Terremoto en Colombia: la cifra de muertos escala a 250 mientras los rescatistas buscan supervivientes

Fito Páez, Tini y María Becerra: los famosos argentinos que se unieron para ayudar a Colombia
Tras el terremoto que sacudió el oeste de Colombia el lunes, varios famosos argentinos utilizaron sus redes sociales para expresar su solidaridad y difundir campañas de ayuda para las familias afectadas. Fito Páez, Tini Stoessel, Griselda Siciliani, Dalma Maradona, María Becerra y La Joaqui compartieron mensajes de apoyo, información y vías de donación para colaborar con los damnificados.
Fito Páez y Griselda Siciliani difundieron la campaña “Colombia se levanta”, con enlaces y códigos QR para realizar donaciones. Tini Stoessel escribió “Colombia mi corazón está con ustedes” antes de compartir la iniciativa, mientras que Dalma Maradona publicó un mensaje de fuerza para los afectados. María Becerra, en tanto, difundió números de emergencia y organismos de asistencia, como bomberos, ambulancias, Cruz Roja y Defensa Civil. La Joaqui también replicó información sobre cómo colaborar.
Los artistas argentinos se sumaron así a las numerosas figuras colombianas que reaccionaron ante la tragedia. Shakira, J Balvin, Sebastián Yatra, Maluma, Karol G, Juanes, Camilo y Ryan Castro, entre otros, expresaron su apoyo y llamaron a colaborar con las víctimas. Karol G anunció que su fundación ya trabaja para atender parte de la emergencia, mientras que los demás artistas coincidieron en destacar la unión y la solidaridad como herramientas para acompañar a las familias afectadas por el terremoto.