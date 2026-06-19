Heladas intensas: una masa de aire polar avanzará sobre el país y afectará a las regiones productivas

El otoño se despide con un marcado descenso de temperaturas y el avance de aire polar sobre gran parte del territorio argentino. Las heladas serán protagonistas durante los próximos días, con eventos localizados y generales que podrían impactar en prácticamente todas las regiones productivas del país.

En los próximos días dará su fin el otoño y comenzará el invierno, y esta transición ocurrirá como la lógica climática lo indica: con un importante frente frío.

Según la perspectiva agroclimática semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una “vigorosa irrupción de vientos polares” provocará heladas localizadas y generales en todos los territorios productivos argentinos.

En cuanto a lluvias, la proyección es de acumulados escasos, salvo por Corrientes que podría recibir importantes descargas.

Según el pronóstico de la entidad porteña, al comienzo de la perspectiva (abarca desde este jueves hasta el miércoles 24 de junio), soplarán con poca energía los vientos del trópico, imponiéndose con moderado vigor sobre el norte del área agrícola, provocando temperaturas elevadas.

Del otro lado, el centro-norte del país “observará registros moderados y el centro-sur y el sur experimentarán marcas bajas, debido al avance de los vientos polares que acompañarán el paso de un frente de tormenta”, agrega.

Así, por zonas, la previsión es la siguiente:

El este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia y el sudeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 20°C, con focos de registros de 25 a 30°C hacia el norte.

El centro del NOA, Cuyo, el sur de Corrientes, gran parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay experimentarán máximas entre 15 y 20°C, con focos de marcas menores.

Las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, la mayor parte de Buenos Aires y el sur del Uruguay observarán temperaturas máximas menores a 15 °C, con focos con valores inferiores sobre el NOA.

Luego, el informe agrega que, “paralelamente, se producirá el paso un frente de tormenta poco vigoroso causando aportes abundantes sobre los extremos nordeste y centro-este del área agrícola, que recibirán registros moderados a abundantes, mientras que el resto de los territorios experimentarán registros escasos”.

La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos (menos de 10 mm) con focos aislados con valores moderados.

La mayor parte del Paraguay, el este de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo y la mayor parte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm).

La Cordillera Sur registrará precipitaciones escasas a nulas.

Lluvias acotadas y descenso térmico

Por último, el reporte sostiene que, junto con el frente, “arribarán, con gran vigor, los vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola, alcanzando su extremo norte, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, mientras el centro y el este experimentarán heladas localizadas, con amplios focos de heladas generales, en la casi totalidad de su extensión”.

La mayor parte del área agrícola observará temperaturas mínimas superiores a 0°C, con heladas localizadas, con focos superiores y otros focos con valores inferiores.

El centro del NOA, el oeste de Cuyo, el sudeste de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el centro y el sudeste de Córdoba, el nordeste y el oeste y las serranías de Buenos Aires y nordeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y un foco con valores inferiores sobre el oeste del NOA.

Qué esperan los especialistas para las heladas más fuertes

Cabe recordar que el pronóstico semanal que elabora el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar coincide con la perspectiva de heladas, que tendrían su foco mayor a partir del martes próximo.

En la misma línea se sitúan las estimaciones de la plataforma Aprilis, que se dedica específicamente a pronosticar condiciones climáticas claves, como lluvias y heladas.

De acuerdo con sus proyecciones, el frío se intensificaría a partir del martes 23, con la mayor extensión de heladas fuertes durante el miércoles 24.

Fuente: Infocampo.