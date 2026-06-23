Frío polar, vientos y nevadas: el invierno se hace sentir en gran parte del país

La primera gran irrupción de frío polar tras el inicio del invierno provocó alertas del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), por nevadas en la Patagonia y por vientos fuertes en zonas cordilleranas, mientras las bajas temperaturas seguirán dominando el escenario meteorológico durante los próximos días.

Según el organismo nacional, para este miércoles rige una alerta amarilla por nevadas en la Patagonia, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 10 centímetros en áreas de meseta y de entre 10 y 30 centímetros en sectores cordilleranos.

El SMN advirtió que los valores previstos podrían ser superados de manera puntual y no descartó precipitaciones en forma de lluvia en algunos sectores bajos.

El fenómeno se enmarca dentro de una semana marcada por temperaturas excepcionalmente bajas que favorecerán a los principales centros turísticos invernales del país. Las previsiones meteorológicas indican que las nevadas no sólo afectarán a la Patagonia, sino que también alcanzarán sectores cordilleranos de Mendoza, San Juan y otras provincias del oeste argentino durante los próximos días.

Especialistas destacan que las condiciones serán ideales para la acumulación de nieve en centros de esquí como Bariloche, Las Leñas, Penitentes y Ushuaia, en un contexto que anticipa una excelente temporada para las actividades invernales.

Alerta por vientos

En paralelo, el mapa de alertas del SMN muestra una alerta amarilla por vientos cálidos intensos para áreas cordilleranas de Neuquén, entre ellas las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

En esos sectores se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El día más frío

Se espera que el miércoles sea el día más frío, con el avance de la masa de aire polar que deje registros históricos en distintas provincias. Durante las últimas jornadas se registraron temperaturas mínimas inferiores a los 10 grados bajo cero en localidades cuyanas, mientras que las nevadas alcanzaron algunas zonas de Jujuy.

Los pronósticos indican que la madrugada del miércoles será la más fría de la semana en gran parte del centro del país. En provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos se prevén mínimas cercanas a los -2°C, con heladas de moderada a fuerte intensidad.

En Córdoba, las bajas temperaturas continuarán acompañadas por mañanas con heladas y jornadas de cielo mayormente despejado, favoreciendo el enfriamiento nocturno.

Los pronósticos de mediano plazo anticipan además que una nueva masa de aire frío podría reforzar las condiciones invernales durante el inicio de julio.