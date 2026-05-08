Virgen de Luján: historia, identidad y espiritualidad de la patrona de nuestro país

Para millones de argentinos, la Virgen de Luján es mucho más que una figura religiosa: es un símbolo cercano, muy ligado a la historia y a la identidad del país. Su imagen aparece en hogares, rutas, escuelas y relatos familiares, formando parte de la vida cotidiana de distintas generaciones. Incluso para quienes no practican la fe católica, Luján representa una tradición compartida, una referencia cultural que atraviesa el tiempo y une a personas de distintos orígenes. Recuerdo con mucha nostalgia, pero alegría los años en mi parroquia Betania en los que los jóvenes íbamos caminando y animándonos al ritmo de: "Vamos, vamos, vamos Betania…"

Desde hace casi cuatro siglos, su presencia acompaña momentos personales y colectivos, desde celebraciones hasta tiempos difíciles. Por eso, hablar de Nuestra Señora de Luján no es sólo abordar una advocación religiosa, sino también explorar un elemento clave del patrimonio simbólico argentino, construido entre la historia, la devoción popular y la memoria social.

La tradición sitúa el origen de esta advocación en el año 1630, cuando una pequeña imagen de la Virgen María , proveniente de Brasil, era trasladada hacia el interior del actual territorio argentino. Según el relato, al llegar a las cercanías del río Luján, la carreta que transportaba la imagen se detuvo inexplicablemente y no pudo avanzar hasta que se retiró una de las cajas: aquella que contenía la figura mariana. Este episodio fue interpretado como una señal de que la imagen debía permanecer en ese lugar.

Accesibilidad y crecimiento poblacional: la estancia original era un sitio aislado. A medida que aumentaban los peregrinos, resultaba difícil llegar. Por eso, en el siglo XVII se decidió trasladar la imagen a un lugar más accesible.

Intervención de Ana de Matos: una figura clave fue Ana de Matos, quien ofreció tierras en un sitio más conveniente. Allí se construyó una nueva capilla, que con el tiempo daría origen al pueblo que hoy es Luján .

. Evolución del santuario: ese segundo emplazamiento —ya en el actual centro de Luján— fue creciendo en importancia. Primero hubo capillas, luego iglesias más grandes, hasta que entre fines del siglo XIX y principios del XX se construyó la actual Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La imagen original es una pequeña escultura de terracota que representa a la Inmaculada Concepción. Su sencillez material contrasta con la magnitud simbólica que adquirió: se convirtió en emblema de protección, unidad y pertenencia para amplios sectores de la población.

En 1930, el papa Pío XI declaró oficialmente a la Virgen de Luján como patrona de la Argentina.

Curiosidades y datos menos conocidos

Uno de los aspectos más llamativos es el tamaño de la imagen: mide apenas unos 38 centímetros. A lo largo del tiempo, fue revestida con mantos y coronas que reflejan distintas épocas y estilos.

Otro dato relevante es el papel de la figura de Manuel Costa de los Ríos, “el negro Manuel”, un esclavo africano que se convirtió en el primer custodio de la imagen y dedicó su vida a su cuidado.

LUJAN2 Nuestra Señora de Luján. Archivo MDZ.

La Virgen de Luján es mucho más que una figura religiosa

Según los relatos históricos y religiosos, Manuel llegó al Río de la Plata durante el siglo XVII, en una época en la que miles de africanos eran traídos como esclavos a América. Su vida cambió cuando quedó vinculado a la pequeña imagen de la Virgen. Durante décadas, Manuel vivió junto a la pequeña capilla construida para albergar la imagen. Las crónicas antiguas relatan que dormía cerca de la Virgen y que prácticamente no se separaba de ella. Se encargaba de mantener el lugar, recibir a los viajeros y transmitir los relatos de favores y curaciones atribuidos a la Virgen. Estando gravemente enfermo, dijo que su ama le había revelado que iba a morir el viernes y que el sábado siguiente lo llevaría a la gloria. Y así ocurrió en el año 1686. Sus restos descansan bajo el altar mayor a los pies de la imagen de la Virgen, en una capilla levantada a cien metros de la actual Basílica.

La Iglesia católica inició hace algunos años el proceso de canonización del Negro Manuel. En 2022 fue declarado oficialmente “Siervo de Dios”, el primer paso formal dentro del camino hacia una posible beatificación. Este reconocimiento revalorizó aún más su papel histórico dentro de la tradición de Luján. Más allá de las creencias personales, la historia de Manuel tiene un gran valor simbólico: la de un hombre esclavizado que encontró en el cuidado de la Virgen un espacio de dignidad, pertenencia y trascendencia

Relatos de milagros y curaciones

Las primeras historias de milagros en Luján fueron difundidas en gran parte por Manuel. Según documentos coloniales y testimonios recopilados años después, él relataba curaciones, protección ante enfermedades y ayudas inesperadas que los peregrinos atribuían a la Virgen. Asimismo, las peregrinaciones a Luján —especialmente la caminata juvenil que se realiza cada año— constituyen uno de los eventos multitudinarios más importantes del país, convocando a personas más allá de su grado de religiosidad.

LUJAN Fabiana Gómez Sabio, especialista en temas doctrinales. Gentileza.

Reflexión

La historia de Luján gira en torno a una detención inesperada: una carreta que no avanza, un trayecto que se interrumpe. Ese gesto, leído simbólicamente, habla de los momentos en que la vida misma parece “detenerse” y obligar a replantear el rumbo. En esa pausa, muchas personas encuentran no solo desconcierto, sino también una oportunidad para preguntarse por lo esencial: ¿hacia dónde vamos?, ¿qué merece quedarse?, ¿qué necesita ser transformado? La pequeña imagen —humilde en tamaño, persistente en el tiempo— también puede pensarse como metáfora de lo frágil que, sin embargo, sostiene. En un mundo que suele valorar lo grandioso y lo inmediato, Luján propone otra lógica: la de lo silencioso, lo constante, lo que no impone, pero acompaña. Esa forma de presencia remite a una dimensión espiritual entendida como vínculo, cuidado y cercanía.

Desde esta perspectiva, la figura de Luján encarna una espiritualidad que no se limita a dogmas, sino que se abre a preguntas compartidas. Representa la posibilidad de detenerse en medio del ruido cotidiano, de reconocer la propia vulnerabilidad y de intuir que hay dimensiones de la experiencia humana que trascienden lo puramente material.

* Fabiana Gómez Sabio, es comunicadora, traductora pública y docente.

IG: @fabianagomezsabio