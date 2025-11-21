Finde sin GPS en Buenos Aires: diferentes propuestas culturales para navegar por la Ciudad
Teatro, música, artes visuales y festivales integran una selección de actividades para disfrutar un finde sin GPS en la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires ofrece una agenda amplia para quienes buscan desconectarse del GPS y reencontrarse con el ritmo cultural del fin de semana. Teatro, recitales, exposiciones y celebraciones callejeras conforman un mapa alternativo de propuestas accesibles para distintos gustos, edades y presupuestos, con actividades que se extienden desde el viernes hasta el lunes.
El abanico de opciones del fin de semana combina experiencias íntimas, como una obra de teatro que explora los vínculos familiares, con conciertos en vivo, recorridos por museos y eventos masivos al aire libre. Cada actividad agrega una excusa distinta para salir, descubrir y aprovechar la agenda porteña sin necesidad de planificar demasiado.
Te Podría Interesar
Teatro – “Brotherhood”
Brotherhood interpela los vínculos de sangre, los expone, pone sobre la mesa las verdades personales más profundas y nos cuenta siete visiones de los hechos, siete formas de ser hijo.
- Género: Comedia dramática, con humor negro.
- El Método Kairós Teatro - El Salvador 4530. Palermo, CABA.
- Viernes 21: 23:00hs
- Entradas: $18.000 general, $20.000 solidaria. Por @alternativaescena o en la boletería del teatro.
Música – “D.I.E.T.R.I.C.H. en Niceto Club”
D.I.E.T.R.I.C.H. La banda de rock alternativo instrumental Dietrich nace en 2007 de la unión de los productores Hernan Corera y Rodrigo Cursach. Inspirados en la cultura beat. Con el fin de poder explicar mejor su visión de banda, deciden emprender el reclutamiento de músicos para generar las primeras intervenciones del proyecto en formato vivo.
- Niceto Club - Niceto Vega 5510. Palermo, CABA.
- Sábado 22: 20:00hs
- Entradas: Desde $15.000, disponibles a través de Passline, 20% de descuento para socios de la Comunidad Indie. O en la boletería del club.
- Al terminar el recital, con la misma entrada de Niceto tendrán acceso a la fiesta after en el Complejo C Art Media desde las 00 con los dj set de Maca Viva, Ulular (Cba) y Moonra.
Artes Visuales – “Nacha Guevara: Aquí estoy”
Nacha Guevara: Aquí estoy recorre los pasos de extrema osadía que marcaron su prolífica carrera. Al traer al presente las diferentes facetas de su obra, la exposición pone en valor la relevancia de su propuesta de avanzada para la historia cultural de nuestro país. El Museo Moderno tiene el honor de presentar esta exposición dedicada a Nacha Guevara, una de las artistas más influyentes de la cultura argentina.
- Museo de Arte Moderno - Av. San Juan 350. San Telmo, CABA.
- Viernes a domingo 11:00 a 19:00 y Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00hs (Martes cerrado excepto feriados)
- Entrada general: (Extranjeros): $16.000. Entrada general (Extranjeros Mercosur*): $8.000. Entrada general (Residentes): $4.000. Miércoles público general: Gratuita. Jubilados y estudiantes: gratis. ¿Por qué no verla este domingo?
Música- “Milonga infinita”
Un espacio de práctica, recreación, socialización y difusión del tango argentino. Te invitamos a participar de una propuesta dinámica, apta para todos los niveles. Una convocatoria a sumergirte en el universo del 2 x 4. Clase a cargo de Lorena Ermocida
- Centro Cultural Borges - Viamonte 525. Recoleta, CABA.
- Domingo 23: Clase a cargo de Lorena Ermocida 18:00hs y luego Milonga a las 19:00hs
- Entradas: libre y gratuita.
Evento – “Experiencia Gospel”
La Experiencia Gospel 2025 vuelve transformando la Avenida Diagonal Norte, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo, en un enorme corredor artístico y espiritual. Más de 700 iglesias participarán con coros, bandas, solistas y actividades para todas las edades. Habrá música en vivo, danza, teatro, poesía, gastronomía, deportes, pintura en vivo y espacios Kids.El evento es al aire libre y propone celebrar la fe a través de la cultura gospel. Si llueve, se reprograma para el domingo 30.
- Av. Diagonal Norte, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. San Nicolás, CABA.
- Lunes 24: De 11 a 20:30 h.
- Entradas: libre y gratuita.