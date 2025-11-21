Actividades destacadas para disfrutar el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires presenta una agenda variada para el fin de semana largo , con eventos culturales, gastronómicos y artísticos en distintos barrios. Habrá actividades gratuitas, festivales temáticos, espectáculos para todas las edades y recorridos especiales en librerías, teatros y espacios públicos.

El sábado será protagonista La Noche de las Librerías , que suma más de 70 locales con charlas, música y descuentos, y amplía sus circuitos hacia Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Caballito y Liniers. La actividad central estará en Avenida Corrientes y la peatonal Lavalle, con propuestas que buscan acercar la lectura a nuevos públicos.

El encuentro librero ofrecerá beneficios en comercios gastronómicos cercanos y actividades que recorren tendencias editoriales, conversaciones con autores y espectáculos en vivo. La propuesta se consolida como uno de los hitos culturales del calendario porteño, con una edición que apunta a fortalecer el vínculo entre los barrios y el ecosistema literario.

El lunes, de 11 a 20.30, se realizará Experiencia Góspel en Av. Diagonal Norte, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. La jornada incluirá teatro, danza, poesía y artes plásticas, además de los tradicionales coros y bandas de reggae, blues, indie y cumbia. Será un espacio abierto para celebrar la diversidad de expresiones artísticas que conviven en la Ciudad.

El fin de semana también recibirá al Festival del Sándwich, dedicado al plato con mayor cantidad de versiones del mundo. En el Hipódromo de Palermo, sábado y domingo de 12 a 23, habrá 40 puestos y foodtrucks con preparaciones clásicas y alternativas, destacando productos regionales y combinaciones originales que amplían la escena gastronómica porteña.

Actividades musicales, folklore, teatro y propuestas familiares

La Usina del Arte ofrecerá un abanico de actividades. El viernes, en el marco del Día de la Soberanía Nacional, será sede de una peña criolla con música en vivo, ritmos folklóricos y clases de baile. El sábado a las 19 se presentará Mir Nicolás con un show de hip hop argentino, mientras que el domingo a las 17.30 llegará Coté con un espectáculo para toda la familia.

El Teatro Sarmiento presenta las últimas funciones de “Baco Polaco”, escrita y dirigida por Mauricio Kartun, que reimagina el mito de Las Bacantes en la pampa profunda. La obra seguirá en cartel hasta el domingo. En paralelo, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce celebrará su 25 aniversario con un concierto gratuito el martes a las 20 en el Teatro Presidente Alvear.

El Teatro Colón culminará su programación lírica con “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, con funciones este viernes y domingo, y nuevas presentaciones la semana próxima. La Orquesta Estable acompañará un montaje que retoma uno de los títulos más emblemáticos del repertorio clásico.