La Noche de las Librerías 2025 vuelve recargada: habrá más actividades en distintas librerías de la Ciudad
Este año, la Ciudad de Buenos Aires celebrará la 15° edición del evento cultural que promueve la lectura y refuerza el vínculo entre los lectores y las librerías.
La Ciudad de Buenos Aires celebrará la 15ª edición de La Noche de las Librerías, un evento cultural que reunirá a más de 70 librerías con actividades especiales, descuentos y propuestas destinadas a públicos diversos. La jornada incluirá nuevos circuitos barriales, con el objetivo de ampliar el alcance territorial del evento y fomentar el acceso a la lectura en toda la ciudad.
Cuándo se realizará La Noche de las Librerías 2025
El próximo sábado 22 de noviembre, entre las 18 y la 1 de la madrugada, se llevará a cabo la 15° edición de La Noche de las Librerías en la Ciudad de Buenos Aires.
Dónde será el epicentro de la Noche de las Librerías
El epicentro del evento volverá a estar en el corredor central de Avenida Corrientes y la peatonal Lavalle, donde se montarán seis escenarios con temáticas diversas. Entre ellos, se destacan el Escenario Principal, con el Obelisco como fondo, y espacios dedicados a géneros específicos como el Escenario Urgente (periodismo y no ficción), el de Novela Romántica, el de Poesía en la Ciudad, y el de Artes Gráficas, que ofrecerá propuestas participativas.
También habrá un Escenario de Escrituras y un Espacio Infancias y Familias, orientado a chicos, con talleres y actividades lúdicas. A estos se sumarán el Espacio Biblio Digital y un Audiorama, donde se podrán escuchar lecturas y adelantos editoriales.
Para garantizar el desarrollo del evento central, la Avenida Corrientes permanecerá cortada al tránsito entre Callao y Cerrito desde las 18 del sábado hasta las 3 del domingo.
Todas las actividades en La Noche de las Librerías 2025
Durante el encuentro, las librerías participantes abrirán sus puertas con programación extendida y gratuita. Habrá presentaciones de libros, lecturas públicas, firmas de autores, mesas temáticas y actividades destinadas a familias, estudiantes, profesionales del sector editorial y lectores en general. Además, se ofrecerán promociones especiales en publicaciones y beneficios en comercios gastronómicos cercanos, junto con nuevas modalidades de pago.
Más de 20 librerías ubicadas sobre Avenida Corrientes sacarán sus mesas a la calle y ofrecerán descuentos especiales a lo largo de toda la noche. En paralelo, la peatonal Lavalle sumará intervenciones musicales y puestos gastronómicos.
Según informó el Ministerio de Cultura porteño, el evento se expandirá nuevamente a distintos barrios porteños. Los nuevos circuitos confirmados para esta edición incluyen Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Villa Ortúzar, Almagro, Chacarita, Belgrano, Coghlan, Caballito y Liniers. En cada uno de ellos, las librerías adheridas organizarán actividades propias, sin que esto implique cortes de tránsito.
“La Noche de las Librerías vuelve a mostrar el vigor de una Buenos Aires que vive la lectura como parte de su identidad. La Ciudad se transforma y los lectores se apropian de las calles en una celebración que crece junto a festivales como LITERAL, Urgente y Semana Negra BA”, expresó la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.
Por su parte, el director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez, sostuvo que esta edición “celebra uno de los eventos que más nos define como porteños: el amor por los libros y los libreros. Este año ampliamos los circuitos barriales porque queremos que ese espíritu, cuyo epicentro es la calle Corrientes, circule por todas las veredas de la Ciudad”.