Cervecería Quilmes busca operarios en Mendoza: requisitos y cómo aplicar

Quilmes lanzó una nueva oportunidad de trabajo en Mendoza para cubrir un puesto de operario de planta con requisitos técnicos y postulación online.

Quilmes abrió una vacante presencial para operarios en su planta de Mendoza. Foto: Archivo

La Cervecería y Maltería Quilmes lanzó una búsqueda laboral en Mendoza para sumar nuevos operarios de planta a su equipo industrial. El puesto de trabajo es presencial, de jornada completa y está orientado a perfiles técnicos con experiencia previa en entornos productivos.

Qué tareas realiza un operario de planta en Quilmes El área Industrial es la más grande de la compañía y está a cargo de la elaboración de todos los productos, por lo que los operarios son parte clave del proceso. Quienes ingresen deberán:

Operar equipos productivos y seguir las especificaciones del proceso.

Controlar la calidad de los productos durante cada etapa.

Cumplir con las normas de seguridad y verificar los sistemas de protección de la maquinaria.

Hacer mantenimiento básico: limpieza, lubricación, detección de fallas y cambios de piezas.

Revisar el funcionamiento de los equipos de inspección. Se buscan estudiantes de distintas provincias del país. Foto: Cervecería y Maltería Quilmes El puesto exige secundario técnico y experiencia mínima comprobable. Foto: Cervecería y Maltería Quilmes Requisitos para postular Para aplicar, la empresa pide: