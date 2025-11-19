Cervecería Quilmes busca operarios en Mendoza: requisitos y cómo aplicar
Quilmes lanzó una nueva oportunidad de trabajo en Mendoza para cubrir un puesto de operario de planta con requisitos técnicos y postulación online.
La Cervecería y Maltería Quilmes lanzó una búsqueda laboral en Mendoza para sumar nuevos operarios de planta a su equipo industrial. El puesto de trabajo es presencial, de jornada completa y está orientado a perfiles técnicos con experiencia previa en entornos productivos.
Qué tareas realiza un operario de planta en Quilmes
El área Industrial es la más grande de la compañía y está a cargo de la elaboración de todos los productos, por lo que los operarios son parte clave del proceso. Quienes ingresen deberán:
- Operar equipos productivos y seguir las especificaciones del proceso.
- Controlar la calidad de los productos durante cada etapa.
- Cumplir con las normas de seguridad y verificar los sistemas de protección de la maquinaria.
- Hacer mantenimiento básico: limpieza, lubricación, detección de fallas y cambios de piezas.
- Revisar el funcionamiento de los equipos de inspección.
Requisitos para postular
Para aplicar, la empresa pide:
- Secundario técnico completo.
- Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
- Manejo de Excel.
- Perfil con proactividad, trabajo en equipo, buena comunicación y orientación a resultados.
Cómo postular al puesto
La postulación se realiza de manera online desde el perfil oficial de la empresa en LinkedIn, donde figura la oferta como Operario de Planta. El proceso es gestionado por fuera de la plataforma, pero la inscripción inicial se completa allí.