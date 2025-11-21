Anses: cómo consultar el historial laboral online y los aportes jubilatorios

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó que los trabajadores pueden verificar sus aportes previsionales acumulados a lo largo de su vida laboral a través de la plataforma Mi Anses. Este sistema digital permite realizar la consulta sin tener que dirigirse a una oficina física.

Los usuarios deben ingresar a Mi Anses utilizando su CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, deben ir a la sección “Trabajo” y después seleccionar “Consultar Historia Laboral”. También es posible realizar este trámite desde la aplicación móvil de Mi Anses.

En la consulta se despliega información muy detallada: para quienes estuvieron en relación de dependencia, se muestran las declaraciones juradas que presentaron sus empleadores; para autónomos y monotributistas, se revelan los períodos aportados y las remuneraciones declaradas.

Además, si se registraron aportes en provincias que luego transfirieron sus sistemas previsionales al ámbito nacional, esos datos también están disponibles.

Una vez generado el informe de la Historia Laboral, el usuario puede descargarlo o imprimirlo. Este documento tiene carácter de constancia oficial, ya que no necesita la firma de un agente de Anses.

Para quienes detecten que hay aportes faltantes o períodos no registrados, Anses ofrece la posibilidad de tramitar un “Reconocimiento de Servicios”: es una resolución formal que valida oficialmente esos aportes no acreditados.

La entidad estatal subraya la importancia de revisar periódicamente el historial laboral, especialmente para quienes se están acercando a la jubilación. Tener los aportes correctamente registrados es fundamental a la hora de tramitar una prestación previsional.

Además, la consulta por Mi Anses es completamente gratuita y se puede hacer en cualquier momento, por web o por la app, lo que facilita mucho el acceso para todos los trabajadores.