Que grupos cobran este jueves según el calendario de pagos de la Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) avanza este jueves 20 de noviembre con su calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones. En esta jornada se combinan cobros organizados por terminación de DNI con otros beneficios que se pagan dentro de rangos de fechas ya establecidos para todo el mes.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este jueves cobran las personas con DNI terminados en 8 y 9. Con este tramo, se completa el pago de los haberes mínimos de noviembre, que incluyen el aumento vigente y el refuerzo extra dispuesto por el organismo.

Entre las ayudas sociales, las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar acceden a su prestación este jueves 20 de noviembre si tienen DNI finalizado en 8. En tanto, los beneficiarios del SUAF (Asignación Familiar por Hijo) con DNI terminados en 8 y 9 también perciben sus montos en esta fecha, según el cronograma oficial.

Además, las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminados en 8 y 9 tienen asignado el cobro de sus haberes para este jueves, completando así una nueva tanda de pagos dentro del esquema de noviembre que administra la Anses .

No todas las prestaciones de la Anses se ordenan por el número final del documento. Algunas se cancelan dentro de períodos específicos, de modo que todas las personas que las reciben cobran en la misma franja de días, sin importar la terminación del DNI.

Con aumentos y bono extra, la Anses define en noviembre su calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

En noviembre, el detalle es el siguiente:

Asignación por Prenatal y Maternidad: se paga desde el lunes 10 de noviembre hasta el jueves 20 de noviembre.

Prestación por Desempleo (Plan 1): se abona entre el lunes 10 de noviembre y el viernes 28 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): se cobran del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: se acreditan entre el lunes 10 de noviembre y el jueves 20 de noviembre.

Así, la Anses combina pagos diarios por terminación de DNI con períodos fijos para otras prestaciones, lo que permite ordenar el movimiento en bancos y puntos de cobro y dar previsibilidad a los beneficiarios.

Cuánto paga Anses por cada beneficio

Durante noviembre rige un aumento del 2,08% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que administra la Anses. Con esta suba y el refuerzo de $70.000, la jubilación mínima alcanza un total de $403.085,39.

Quienes cobran jubilaciones y pensiones por debajo de ese monto reciben un bono proporcional hasta llegar a los $403.085,39, con el objetivo de acompañar especialmente a los haberes más bajos del sistema previsional.

Así quedan las principales prestaciones previsionales, con el bono incluido:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $303.159,77

Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39

En el caso de las asignaciones, también se aplica en noviembre el aumento del 2,08%, por lo que los valores quedan de la siguiente manera: