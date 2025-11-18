Anses: los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre ya confirmados

La Tarjeta Alimentar refiere de un beneficio muy importante que otorga Anses. Los montos de diciembre fueron confirmados.

Anses, el organismo nacional encargado de los pagos sociales, confirmó en las últimas horas los importes que recibirán las familias beneficiarias de la Tarjeta Alimentar en diciembre de 2025, manteniendo los valores vigentes. Los aumentos respecto del mes de noviembre son considerables.

Este incremento no se ata según la inflación del mes pasado, es decir, en diciembre se cobrarán los planes sociales con un aumento que no corresponde a la inflación dada por el Indec en el mes de octubre, que fue del 2,3% en promedio.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar para diciembre en Anses Hogares con un niño o embarazo: $ 52.250

Familias con dos hijos: $ 81.936

Hogares con tres hijos o más: $ 108.062. Aunque otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) experimentarán un aumento del 2,3 % con base en la inflación de octubre, la Tarjeta Alimentar no está incluida en el mecanismo automático de ajuste y, por lo tanto, conservará los valores actuales.

Anses Anses con la Tarjeta Alimentar y novedades para beneficiarios. Brenda Rocha/Shutterstock En cuanto al calendario, la Ansesindicó que los pagos comenzarán durante la segunda semana de diciembre, siguiendo el cronograma habitual que ordena las acreditaciones por terminación de documento.